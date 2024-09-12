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Крым выступил за создание военно-учебных заведений, рассказал Путин - РИА Новости, 12.09.2024
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19:53 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/putin-1972377895.html
Крым выступил за создание военно-учебных заведений, рассказал Путин
Крым выступил за создание военно-учебных заведений, рассказал Путин - РИА Новости, 12.09.2024
Крым выступил за создание военно-учебных заведений, рассказал Путин
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что утром беседовал с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Глава государства выслушал доклад о развитии военного образования,... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:53
2024-09-12T19:53
россия
владимир путин
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что утром беседовал с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Глава государства выслушал доклад о развитии военного образования, в том числе медицинского, посещая многопрофильную клинику Минобороны при Военно-медицинской академии им. Кирова. "Разговаривал (сегодня) с руководителем Крыма Аксеновым... Они выступают за то, чтобы там были военно-учебные заведения. Просят об этом", - поделился Путин.
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россия, владимир путин, сергей аксенов (политик), общество
Россия, Владимир Путин, Сергей Аксенов (политик), Общество
Крым выступил за создание военно-учебных заведений, рассказал Путин

Владимир Путин: Крым выступает за то, чтобы там были военно-учебные заведения

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что утром беседовал с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Глава государства выслушал доклад о развитии военного образования, в том числе медицинского, посещая многопрофильную клинику Минобороны при Военно-медицинской академии им. Кирова.
"Разговаривал (сегодня) с руководителем Крыма Аксеновым... Они выступают за то, чтобы там были военно-учебные заведения. Просят об этом", - поделился Путин.
Герой России Юрий Нимченко - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Герой России Нимченко стал сенатором от Крыма
Вчера, 17:25
 
РоссияВладимир ПутинСергей Аксенов (политик)Общество
 
 
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