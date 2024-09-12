https://ria.ru/20240912/putin-1972377895.html

Крым выступил за создание военно-учебных заведений, рассказал Путин

Крым выступил за создание военно-учебных заведений, рассказал Путин - РИА Новости, 12.09.2024

Крым выступил за создание военно-учебных заведений, рассказал Путин

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что утром беседовал с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Глава государства выслушал доклад о развитии военного образования,... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T19:53

2024-09-12T19:53

2024-09-12T19:53

россия

владимир путин

сергей аксенов (политик)

общество

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что утром беседовал с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Глава государства выслушал доклад о развитии военного образования, в том числе медицинского, посещая многопрофильную клинику Минобороны при Военно-медицинской академии им. Кирова. "Разговаривал (сегодня) с руководителем Крыма Аксеновым... Они выступают за то, чтобы там были военно-учебные заведения. Просят об этом", - поделился Путин.

https://ria.ru/20240912/geroy-1972344603.html

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россия, владимир путин, сергей аксенов (политик), общество