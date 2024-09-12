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Путин рассказал о программе реставрации объектов культурного наследия - РИА Новости, 12.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:30 12.09.2024 (обновлено: 19:31 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/putin-1972374246.html
Путин рассказал о программе реставрации объектов культурного наследия
Путин рассказал о программе реставрации объектов культурного наследия - РИА Новости, 12.09.2024
Путин рассказал о программе реставрации объектов культурного наследия
В России планируется принять долгосрочную программу реставрации объектов культурного наследия, она будет реализована не только за счет бюджета, но и с... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:30
2024-09-12T19:31
культура
владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. В России планируется принять долгосрочную программу реставрации объектов культурного наследия, она будет реализована не только за счет бюджета, но и с привлечением меценатов, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства принял участие в Х Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. "Многое делаем для охраны объектов культурного наследия. Планируем принять здесь долгосрочную программу, реализовать ее не только за счет бюджета, но и с привлечением меценатов. Опыт такой есть, будем его развивать", - сказал Путин. "Понимаем, как важно реставрировать старинные усадьбы, церкви. Это зримое воплощение нашей многовековой истории и национальной идентичности", - добавил он.
https://ria.ru/20240912/putin-1972364660.html
https://ria.ru/20240912/forum-1972364256.html
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владимир путин, россия
Культура, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал о программе реставрации объектов культурного наследия

Путин: есть планы принять программу реставрации объектов культурного наследия

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур
Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. В России планируется принять долгосрочную программу реставрации объектов культурного наследия, она будет реализована не только за счет бюджета, но и с привлечением меценатов, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства принял участие в Х Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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"Многое делаем для охраны объектов культурного наследия. Планируем принять здесь долгосрочную программу, реализовать ее не только за счет бюджета, но и с привлечением меценатов. Опыт такой есть, будем его развивать", - сказал Путин.
"Понимаем, как важно реставрировать старинные усадьбы, церкви. Это зримое воплощение нашей многовековой истории и национальной идентичности", - добавил он.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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