https://ria.ru/20240912/putin-1972374246.html

Путин рассказал о программе реставрации объектов культурного наследия

Путин рассказал о программе реставрации объектов культурного наследия - РИА Новости, 12.09.2024

Путин рассказал о программе реставрации объектов культурного наследия

В России планируется принять долгосрочную программу реставрации объектов культурного наследия, она будет реализована не только за счет бюджета, но и с... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T19:30

2024-09-12T19:30

2024-09-12T19:31

культура

владимир путин

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. В России планируется принять долгосрочную программу реставрации объектов культурного наследия, она будет реализована не только за счет бюджета, но и с привлечением меценатов, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства принял участие в Х Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. "Многое делаем для охраны объектов культурного наследия. Планируем принять здесь долгосрочную программу, реализовать ее не только за счет бюджета, но и с привлечением меценатов. Опыт такой есть, будем его развивать", - сказал Путин. "Понимаем, как важно реставрировать старинные усадьбы, церкви. Это зримое воплощение нашей многовековой истории и национальной идентичности", - добавил он.

https://ria.ru/20240912/putin-1972364660.html

https://ria.ru/20240912/forum-1972364256.html

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владимир путин, россия