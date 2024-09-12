https://ria.ru/20240912/putin-1972370447.html
Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарной сессии
Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарной сессии - РИА Новости, 12.09.2024
Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарной сессии
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарной сессии РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:25
2024-09-12T19:25
2024-09-12T19:25
россия
политика
владимир путин
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Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарной сессии
россия
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарной сессии
Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарной сессии
2024-09-12T19:25
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, политика, владимир путин, видео
Россия, Политика, Владимир Путин
Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарной сессии
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарной сессии
2024-09-12T19:25
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PT2M53S
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарной сессии