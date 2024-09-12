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Советник Моди сообщил Путину о его подходе к урегулированию на Украине - РИА Новости, 12.09.2024
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19:07 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/putin-1972367732.html
Советник Моди сообщил Путину о его подходе к урегулированию на Украине
Советник Моди сообщил Путину о его подходе к урегулированию на Украине - РИА Новости, 12.09.2024
Советник Моди сообщил Путину о его подходе к урегулированию на Украине
Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал рассказал президенту РФ Владимиру Путину об основе подхода премьера Индии Нарендры Моди РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:07
2024-09-12T19:07
индия
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дмитрий песков
аджит довал
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал рассказал президенту РФ Владимиру Путину об основе подхода премьера Индии Нарендры Моди к урегулированию украинского кризиса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сообщил, что Довал рассказал президенту РФ об основном содержании контактов премьера Индии Нарендры Моди с Владимиром Зеленским в Киеве. "И об основе подхода Моди к урегулированию конфликта вокруг Украины, но при этом речь не идет о каком-то стройном мирном плане", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240912/peskov-1972364393.html
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индия, россия, нарендра моди, дмитрий песков, аджит довал, в мире
Индия, Россия, Нарендра Моди, Дмитрий Песков, Аджит Довал, В мире
Советник Моди сообщил Путину о его подходе к урегулированию на Украине

Советник премьера Индии Довал рассказал Путину о его подходе к миру на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Кумар Довал во время встречи в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Кумар Довал во время встречи в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Кумар Довал во время встречи в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал рассказал президенту РФ Владимиру Путину об основе подхода премьера Индии Нарендры Моди к урегулированию украинского кризиса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что Довал рассказал президенту РФ об основном содержании контактов премьера Индии Нарендры Моди с Владимиром Зеленским в Киеве.
"И об основе подхода Моди к урегулированию конфликта вокруг Украины, но при этом речь не идет о каком-то стройном мирном плане", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин и советник премьер-министра Республики Индии по национальной безопасности Аджит Кумар Довал во время встречи в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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ИндияРоссияНарендра МодиДмитрий ПесковАджит ДовалВ мире
 
 
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