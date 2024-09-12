https://ria.ru/20240912/putin-1972367732.html

Советник Моди сообщил Путину о его подходе к урегулированию на Украине

Советник Моди сообщил Путину о его подходе к урегулированию на Украине - РИА Новости, 12.09.2024

Советник Моди сообщил Путину о его подходе к урегулированию на Украине

Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал рассказал президенту РФ Владимиру Путину об основе подхода премьера Индии Нарендры Моди РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T19:07

2024-09-12T19:07

2024-09-12T19:07

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал рассказал президенту РФ Владимиру Путину об основе подхода премьера Индии Нарендры Моди к урегулированию украинского кризиса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сообщил, что Довал рассказал президенту РФ об основном содержании контактов премьера Индии Нарендры Моди с Владимиром Зеленским в Киеве. "И об основе подхода Моди к урегулированию конфликта вокруг Украины, но при этом речь не идет о каком-то стройном мирном плане", - сказал Песков.

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индия, россия, нарендра моди, дмитрий песков, аджит довал, в мире