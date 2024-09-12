https://ria.ru/20240912/putin-1972366722.html
Путин высказался о ксенофобии в отдельных странах
Путин высказался о ксенофобии в отдельных странах - РИА Новости, 12.09.2024
Путин высказался о ксенофобии в отдельных странах
В ряде стран сегодня царят ксенофобия и преследование по национальному и религиозному признакам, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:03
2024-09-12T19:03
2024-09-12T19:09
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. В ряде стран сегодня царят ксенофобия и преследование по национальному и религиозному признакам, заявил президент России Владимир Путин. "Культура всегда была для мира своего рода предохранителем. В ряде стран он, похоже, перегорел. Немало современных политиков высокого ранга утратили нравственные границы, нарушают табу, которые сохранялись даже в самые напряженные моменты холодной войны. В странах, где правят такого рода элиты, граждане постепенно принимают как должное сначала ксенофобию, а затем и крайние ее формы дискриминации, преследование то по национальному, то этническому, то по религиозному признакам", - сказал глава государства на санкт-петербургском международном форуме объединенных культур. X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Путин высказался о ксенофобии в отдельных странах
Путин: в ряде стран царят ксенофобия и преследование по национальному признаку
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. В ряде стран сегодня царят ксенофобия и преследование по национальному и религиозному признакам, заявил президент России Владимир Путин.
"Культура всегда была для мира своего рода предохранителем. В ряде стран он, похоже, перегорел. Немало современных политиков высокого ранга утратили нравственные границы, нарушают табу, которые сохранялись даже в самые напряженные моменты холодной войны. В странах, где правят такого рода элиты, граждане постепенно принимают как должное сначала ксенофобию, а затем и крайние ее формы дискриминации, преследование то по национальному, то этническому, то по религиозному признакам", - сказал глава государства на санкт-петербургском международном форуме объединенных культур.
X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.