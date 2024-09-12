https://ria.ru/20240912/putin-1972364928.html

Россия уделяет большое внимание сфере культуры, заявил Путин

Россия уделяет большое внимание сфере культуры, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2024

Россия уделяет большое внимание сфере культуры, заявил Путин

Россия уделяет большое внимание сфере культуры: возрождаются храмы, реконструируются общественные пространства, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T18:58

2024-09-12T18:58

2024-09-12T19:13

культура

россия

владимир путин

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Россия уделяет большое внимание сфере культуры: возрождаются храмы, реконструируются общественные пространства, заявил президент России Владимир Путин. "Развитию культуры мы уделяем огромное значение. Постоянно обновляется инфраструктура музеев, театров, клубов, библиотек, возрождаем храмы, реконструируются набережные, парки, скверы, общественные пространства", - сказал Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.

https://ria.ru/20240912/putin-1972364660.html

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россия, владимир путин, общество