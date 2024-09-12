https://ria.ru/20240912/putin-1972364928.html
Россия уделяет большое внимание сфере культуры, заявил Путин
Россия уделяет большое внимание сфере культуры, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2024
Россия уделяет большое внимание сфере культуры, заявил Путин
Россия уделяет большое внимание сфере культуры: возрождаются храмы, реконструируются общественные пространства, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:58
2024-09-12T18:58
2024-09-12T19:13
культура
россия
владимир путин
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Россия уделяет большое внимание сфере культуры: возрождаются храмы, реконструируются общественные пространства, заявил президент России Владимир Путин. "Развитию культуры мы уделяем огромное значение. Постоянно обновляется инфраструктура музеев, театров, клубов, библиотек, возрождаем храмы, реконструируются набережные, парки, скверы, общественные пространства", - сказал Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.
https://ria.ru/20240912/putin-1972364660.html
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россия, владимир путин, общество
Культура, Россия, Владимир Путин, Общество
Россия уделяет большое внимание сфере культуры, заявил Путин
Путин: Россия уделяет большое внимание сфере культуры, возрождаются храмы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Россия уделяет большое внимание сфере культуры: возрождаются храмы, реконструируются общественные пространства, заявил президент России Владимир Путин.
"Развитию культуры мы уделяем огромное значение. Постоянно обновляется инфраструктура музеев, театров, клубов, библиотек, возрождаем храмы, реконструируются набережные, парки, скверы, общественные пространства", - сказал Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.
X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.