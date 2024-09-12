https://ria.ru/20240912/putin-1972364154.html
Путин рассказал, какое общество добивается успеха
Путин рассказал, какое общество добивается успеха - РИА Новости, 12.09.2024
Путин рассказал, какое общество добивается успеха
Успеха добивается общество, где люди вдохновляются своей культурой и опираются на свои ценности, традиции и свою историю, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:52
2024-09-12T18:52
2024-09-12T19:10
общество
культура
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Успеха добивается общество, где люди вдохновляются своей культурой и опираются на свои ценности, традиции и свою историю, заявил президент России Владимир Путин."В современном мире успеха добивается то общество, в котором люди прежде всего мотивированы, вдохновлены культурой, и где они могут опираться на прочную основу своих ценностей, своей истории и своих традиций", - сказал Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.
https://ria.ru/20240912/putin-1972364660.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Культура, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, какое общество добивается успеха
Путин: успеха добивается общество, где люди вдохновляются культурой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Успеха добивается общество, где люди вдохновляются своей культурой и опираются на свои ценности, традиции и свою историю, заявил президент России Владимир Путин.
"В современном мире успеха добивается то общество, в котором люди прежде всего мотивированы, вдохновлены культурой, и где они могут опираться на прочную основу своих ценностей, своей истории и своих традиций", - сказал Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.
X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.