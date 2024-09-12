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Россия никому не навязывает свои ценности, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2024
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18:43 12.09.2024 (обновлено: 18:48 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/putin-1972361837.html
Россия никому не навязывает свои ценности, заявил Путин
Россия никому не навязывает свои ценности, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2024
Россия никому не навязывает свои ценности, заявил Путин
Россия никому не навязывает ценности, но поддерживает свои, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:43
2024-09-12T18:48
россия
владимир путин
общество
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Россия никому не навязывает ценности, но поддерживает свои, заявил президент России Владимир Путин."Мы не боремся против каких-то других ценностей, мы поддерживаем свои. Вот в этом различие, между прочим, в подходах между нами и нашими оппонентами", - заявил Путин на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.
https://ria.ru/20240912/putin--1972362882.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Россия никому не навязывает свои ценности, заявил Путин

Путин: РФ никому не навязывает свои ценности, но поддерживает их

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Россия никому не навязывает ценности, но поддерживает свои, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы не боремся против каких-то других ценностей, мы поддерживаем свои. Вот в этом различие, между прочим, в подходах между нами и нашими оппонентами", - заявил Путин на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.
X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Путин назвал единство культурных традиций в России истоком нацидентичности
Вчера, 18:46
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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