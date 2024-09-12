https://ria.ru/20240912/putin-1972271338.html
Россия и Китай отстаивают принципы справедливого миропорядка, заявил Путин
Россия и Китай отстаивают принципы справедливого миропорядка, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2024
Россия и Китай отстаивают принципы справедливого миропорядка, заявил Путин
Россия и КНР отстаивают принципы справедливого миропорядка, этот принцип поддерживают и страны глобального юга - мирового большинства, заявил президент России... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T13:00
2024-09-12T13:00
2024-09-12T13:11
россия
китай
в мире
владимир путин
ван и (политик)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Россия и КНР отстаивают принципы справедливого миропорядка, этот принцип поддерживают и страны глобального юга - мирового большинства, заявил президент России Владимир Путин."Россия и Китай сообща отстаивают принципы справедливого демократического миропорядка, основанного на международном праве, суверенитете, равенстве", - сказал Путин на встрече с главой МИД КНР Ван И в Константиновском дворце.Глава государства добавил, что подход Москвы и Пекина поддерживают "единомышленники из стран глобального Юга, мирового большинства".
https://ria.ru/20240423/miroporyadok-1941462316.html
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россия, китай, в мире, владимир путин, ван и (политик)
Россия, Китай, В мире, Владимир Путин, Ван И (политик)
Россия и Китай отстаивают принципы справедливого миропорядка, заявил Путин
Путин: Россия и Китай сообща отстаивают принципы справедливого миропорядка