https://ria.ru/20240912/putin-1972271338.html

Россия и Китай отстаивают принципы справедливого миропорядка, заявил Путин

Россия и Китай отстаивают принципы справедливого миропорядка, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2024

Россия и Китай отстаивают принципы справедливого миропорядка, заявил Путин

Россия и КНР отстаивают принципы справедливого миропорядка, этот принцип поддерживают и страны глобального юга - мирового большинства, заявил президент России... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T13:00

2024-09-12T13:00

2024-09-12T13:11

россия

китай

в мире

владимир путин

ван и (политик)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Россия и КНР отстаивают принципы справедливого миропорядка, этот принцип поддерживают и страны глобального юга - мирового большинства, заявил президент России Владимир Путин."Россия и Китай сообща отстаивают принципы справедливого демократического миропорядка, основанного на международном праве, суверенитете, равенстве", - сказал Путин на встрече с главой МИД КНР Ван И в Константиновском дворце.Глава государства добавил, что подход Москвы и Пекина поддерживают "единомышленники из стран глобального Юга, мирового большинства".

https://ria.ru/20240423/miroporyadok-1941462316.html

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россия, китай, в мире, владимир путин, ван и (политик)