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Почти 500 тысяч человек привились в Подмосковье от гриппа
Почти 500 тысяч человек привились в Подмосковье от гриппа - РИА Новости, 12.09.2024
Почти 500 тысяч человек привились в Подмосковье от гриппа
Почти 500 тысяч человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье с начала кампании по вакцинации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:16
2024-09-12T18:16
2024-09-12T18:16
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Почти 500 тысяч человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье с начала кампании по вакцинации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Прививку можно сделать в поликлинике, мобильном комплексе или в выходные во время акции "Проверь свое здоровье в парке". "Вакцинация позволяет защититься от гриппа и его опасных осложнений. На данный момент прививка является наиболее эффективным способом профилактики данного заболевания. С начала кампании по вакцинации прививку в регионе сделали уже почти 500 тысяч человек", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку. С графиком и адресами работы мобильных комплексов можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения Московской области. Прививку можно будет сделать в поликлинике по предварительной записи. Осуществить это можно через региональный портал госуслуг "Здоровье" или по номеру телефона 112.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Почти 500 тысяч человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье с начала кампании по вакцинации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Прививку можно сделать в поликлинике, мобильном комплексе или в выходные во время акции "Проверь свое здоровье в парке".
"Вакцинация позволяет защититься от гриппа и его опасных осложнений. На данный момент прививка является наиболее эффективным способом профилактики данного заболевания. С начала кампании по вакцинации прививку в регионе сделали уже почти 500 тысяч человек", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку. С графиком и адресами работы мобильных комплексов можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения Московской области.
Прививку можно будет сделать в поликлинике по предварительной записи. Осуществить это можно через региональный портал госуслуг "Здоровье" или по номеру телефона 112.