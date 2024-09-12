https://ria.ru/20240912/prigovor-1972380455.html

В Москве вынесли приговор мужчине, едва не зарезавшему бывшую жену

В Москве вынесли приговор мужчине, едва не зарезавшему бывшую жену - РИА Новости, 12.09.2024

В Москве вынесли приговор мужчине, едва не зарезавшему бывшую жену

Мужчина, едва не зарезавший бывшую жену в торговом центре в Москве, приговорен к 8,5 года колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T20:14

2024-09-12T20:14

2024-09-12T20:14

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Мужчина, едва не зарезавший бывшую жену в торговом центре в Москве, приговорен к 8,5 года колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Столичный главк СК РФ ранее информировал о возбуждении дела о покушении на убийство в отношении мужчины, который 29 апреля в ТЦ на Святоозерской улице из ревности нанес ножевые ранения в шею и голову своей бывшей супруге, находившейся в примерочной. Ее госпитализировали. На видео, опубликованном СК, подозреваемый после нападения спокойно выходит из магазина, разговаривая по телефону. "С учетом позиции прокуратуры 37-летний Иван Демехин приговорен к восьми годам шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на убийство бывшей жены. На основании доказательств, представленных государственным обвинителем Перовской межрайонной прокуратуры он признан виновным по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)... ‍️Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении. Установлено, что 29 апреля в примерочной одного из магазинов в ТРЦ на улице Святоозерская в ходе ссоры с бывшей супругой Демехин нанес ей множественные удары ножом, а затем скрылся с места преступления. Подчеркивается, что женщина была госпитализирована и осталась жива благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

https://ria.ru/20240909/peterburg-1971627891.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)