https://ria.ru/20240912/pravitelstvo-1972216309.html

На выплаты пострадавшим в Курской области выделят три миллиарда рублей

На выплаты пострадавшим в Курской области выделят три миллиарда рублей - РИА Новости, 12.09.2024

На выплаты пострадавшим в Курской области выделят три миллиарда рублей

Пострадавшим в Курской области выплатят более трех миллиардов рублей, следует из сообщения на сайте правительства. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T09:06

2024-09-12T09:06

2024-09-12T10:20

россия

курская область

специальная военная операция на украине

михаил мишустин

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Пострадавшим в Курской области выплатят более трех миллиардов рублей, следует из сообщения на сайте правительства."Из резервного фонда правительства направлено дополнительное финансирование на оказание финансовой помощи пострадавшим в Курской области. <…> Более трех миллиардов рублей предназначено для выплат гражданам, полностью утратившим имущество первой необходимости", — говорится в публикации. Такие выплаты составят по 150 тысяч рублей на человека, уточнила пресс-служба.Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Рано утром 6 августа подразделения ВСУ вторглись в Курскую область, пытаясь захватить российскую территорию. Их продвижение остановлено. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.По данным Минобороны на 10 сентября, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли почти 12 тысяч военнослужащих и 93 танка. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240911/vsu-1972167970.html

https://radiosputnik.ru/20240912/vsu-1972214080.html

россия

курская область

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россия, курская область, михаил мишустин