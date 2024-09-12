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На выплаты пострадавшим в Курской области выделят три миллиарда рублей - РИА Новости, 12.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:06 12.09.2024 (обновлено: 10:20 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/pravitelstvo-1972216309.html
На выплаты пострадавшим в Курской области выделят три миллиарда рублей
На выплаты пострадавшим в Курской области выделят три миллиарда рублей - РИА Новости, 12.09.2024
На выплаты пострадавшим в Курской области выделят три миллиарда рублей
Пострадавшим в Курской области выплатят более трех миллиардов рублей, следует из сообщения на сайте правительства. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T09:06
2024-09-12T10:20
россия
курская область
специальная военная операция на украине
михаил мишустин
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Пострадавшим в Курской области выплатят более трех миллиардов рублей, следует из сообщения на сайте правительства."Из резервного фонда правительства направлено дополнительное финансирование на оказание финансовой помощи пострадавшим в Курской области. &lt;…&gt; Более трех миллиардов рублей предназначено для выплат гражданам, полностью утратившим имущество первой необходимости", — говорится в публикации. Такие выплаты составят по 150 тысяч рублей на человека, уточнила пресс-служба.Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Рано утром 6 августа подразделения ВСУ вторглись в Курскую область, пытаясь захватить российскую территорию. Их продвижение остановлено. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.По данным Минобороны на 10 сентября, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли почти 12 тысяч военнослужащих и 93 танка. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240911/vsu-1972167970.html
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россия, курская область, михаил мишустин
Россия, Курская область, Специальная военная операция на Украине, Михаил Мишустин

На выплаты пострадавшим в Курской области выделят три миллиарда рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Пострадавшим в Курской области выплатят более трех миллиардов рублей, следует из сообщения на сайте правительства.
«
"Из резервного фонда правительства направлено дополнительное финансирование на оказание финансовой помощи пострадавшим в Курской области. <…> Более трех миллиардов рублей предназначено для выплат гражданам, полностью утратившим имущество первой необходимости", — говорится в публикации.
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Такие выплаты составят по 150 тысяч рублей на человека, уточнила пресс-служба.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Рано утром 6 августа подразделения ВСУ вторглись в Курскую область, пытаясь захватить российскую территорию. Их продвижение остановлено. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
По данным Минобороны на 10 сентября, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли почти 12 тысяч военнослужащих и 93 танка.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьМихаил Мишустин
 
 
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