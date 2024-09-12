На выплаты пострадавшим в Курской области выделят три миллиарда рублей
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Пострадавшим в Курской области выплатят более трех миллиардов рублей, следует из сообщения на сайте правительства.
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"Из резервного фонда правительства направлено дополнительное финансирование на оказание финансовой помощи пострадавшим в Курской области. <…> Более трех миллиардов рублей предназначено для выплат гражданам, полностью утратившим имущество первой необходимости", — говорится в публикации.
Такие выплаты составят по 150 тысяч рублей на человека, уточнила пресс-служба.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Рано утром 6 августа подразделения ВСУ вторглись в Курскую область, пытаясь захватить российскую территорию. Их продвижение остановлено. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
По данным Минобороны на 10 сентября, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли почти 12 тысяч военнослужащих и 93 танка.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.