https://ria.ru/20240912/pozhary-1972231419.html

Гладков рассказал о мерах по защите Белгородской области от лесных пожаров

Гладков рассказал о мерах по защите Белгородской области от лесных пожаров - РИА Новости, 12.09.2024

Гладков рассказал о мерах по защите Белгородской области от лесных пожаров

Порядка 1,5 тысячи километров минерализованных полос создано вдоль лесов на границах с населенными пунктами Белгородской области для защиты от лесных пожаров,... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T10:19

2024-09-12T10:19

2024-09-12T10:19

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 12 сен – РИА Новости. Порядка 1,5 тысячи километров минерализованных полос создано вдоль лесов на границах с населенными пунктами Белгородской области для защиты от лесных пожаров, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Стоит сухая, жаркая, пожароопасная погода – переживаем за наши леса. В этом году был запланирован большой объем работы по их защите, созданию минерализованных полос. Выполнили план в полном объеме – 1,5 тысячи километров минерализованных полос было создано, отремонтировано и приведено в нормативное состояние", - написал Гладков в своих соцсетях. По данным региональных властей, на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Ограничено пребывание граждан в лесах, а также въезд в них транспортных средств, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, работ, связанных с применением открытого огня, разведение костров. С жителями ежедневно проводятся профилактические беседы, а школьникам на уроках объясняют правила безопасного обращения с огнем на природе. "Надеюсь, эта работа позволит нам сохранить одно из главных наших богатств – наши леса", - отметил Гладков.

https://ria.ru/20240905/remont-1970743112.html

https://ria.ru/20240906/uchitelya-1970991588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вячеслав гладков