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Гладков рассказал о мерах по защите Белгородской области от лесных пожаров - РИА Новости, 12.09.2024
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
10:19 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/pozhary-1972231419.html
Гладков рассказал о мерах по защите Белгородской области от лесных пожаров
Гладков рассказал о мерах по защите Белгородской области от лесных пожаров - РИА Новости, 12.09.2024
Гладков рассказал о мерах по защите Белгородской области от лесных пожаров
Порядка 1,5 тысячи километров минерализованных полос создано вдоль лесов на границах с населенными пунктами Белгородской области для защиты от лесных пожаров,... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T10:19
2024-09-12T10:19
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 12 сен – РИА Новости. Порядка 1,5 тысячи километров минерализованных полос создано вдоль лесов на границах с населенными пунктами Белгородской области для защиты от лесных пожаров, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Стоит сухая, жаркая, пожароопасная погода – переживаем за наши леса. В этом году был запланирован большой объем работы по их защите, созданию минерализованных полос. Выполнили план в полном объеме – 1,5 тысячи километров минерализованных полос было создано, отремонтировано и приведено в нормативное состояние", - написал Гладков в своих соцсетях. По данным региональных властей, на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Ограничено пребывание граждан в лесах, а также въезд в них транспортных средств, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, работ, связанных с применением открытого огня, разведение костров. С жителями ежедневно проводятся профилактические беседы, а школьникам на уроках объясняют правила безопасного обращения с огнем на природе. "Надеюсь, эта работа позволит нам сохранить одно из главных наших богатств – наши леса", - отметил Гладков.
https://ria.ru/20240905/remont-1970743112.html
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вячеслав гладков
Белгородская область, Вячеслав Гладков

Гладков рассказал о мерах по защите Белгородской области от лесных пожаров

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 12 сен – РИА Новости. Порядка 1,5 тысячи километров минерализованных полос создано вдоль лесов на границах с населенными пунктами Белгородской области для защиты от лесных пожаров, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Стоит сухая, жаркая, пожароопасная погода – переживаем за наши леса. В этом году был запланирован большой объем работы по их защите, созданию минерализованных полос. Выполнили план в полном объеме – 1,5 тысячи километров минерализованных полос было создано, отремонтировано и приведено в нормативное состояние", - написал Гладков в своих соцсетях.
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По данным региональных властей, на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Ограничено пребывание граждан в лесах, а также въезд в них транспортных средств, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, работ, связанных с применением открытого огня, разведение костров.
С жителями ежедневно проводятся профилактические беседы, а школьникам на уроках объясняют правила безопасного обращения с огнем на природе.
"Надеюсь, эта работа позволит нам сохранить одно из главных наших богатств – наши леса", - отметил Гладков.
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