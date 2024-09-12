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В Подмосковье ликвидировали открытое горение в промзоне
В Подмосковье ликвидировали открытое горение в промзоне - РИА Новости, 12.09.2024
В Подмосковье ликвидировали открытое горение в промзоне
Открытое горение в цехах по производству резино-технических изделий в Подмосковье ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:17
2024-09-12T19:17
2024-09-12T19:17
происшествия
московская область (подмосковье)
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Открытое горение в цехах по производству резино-технических изделий в Подмосковье ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось, что цеха по производству резино-технических изделий горят на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Подмосковье в поселке Скоропусковской. "Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в Московской области", - говорится в сообщении.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье ликвидировали открытое горение в промзоне
МЧС: в цехах в Серпуховском ликвидировали открытое горение