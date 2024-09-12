https://ria.ru/20240912/pozhar-1972371000.html

В Подмосковье ликвидировали открытое горение в промзоне

В Подмосковье ликвидировали открытое горение в промзоне - РИА Новости, 12.09.2024

В Подмосковье ликвидировали открытое горение в промзоне

Открытое горение в цехах по производству резино-технических изделий в Подмосковье ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T19:17

2024-09-12T19:17

2024-09-12T19:17

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Открытое горение в цехах по производству резино-технических изделий в Подмосковье ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось, что цеха по производству резино-технических изделий горят на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Подмосковье в поселке Скоропусковской. "Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в Московской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240911/moskva-1972153680.html

московская область (подмосковье)

россия

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2024

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)