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В Подмосковье ликвидировали открытое горение в промзоне - РИА Новости, 12.09.2024
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19:17 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/pozhar-1972371000.html
В Подмосковье ликвидировали открытое горение в промзоне
В Подмосковье ликвидировали открытое горение в промзоне - РИА Новости, 12.09.2024
В Подмосковье ликвидировали открытое горение в промзоне
Открытое горение в цехах по производству резино-технических изделий в Подмосковье ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:17
2024-09-12T19:17
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Открытое горение в цехах по производству резино-технических изделий в Подмосковье ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось, что цеха по производству резино-технических изделий горят на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Подмосковье в поселке Скоропусковской. "Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в Московской области", - говорится в сообщении.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье ликвидировали открытое горение в промзоне

МЧС: в цехах в Серпуховском ликвидировали открытое горение

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Открытое горение в цехах по производству резино-технических изделий в Подмосковье ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России.
Ранее сообщалось, что цеха по производству резино-технических изделий горят на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Подмосковье в поселке Скоропусковской.
"Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в Московской области", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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