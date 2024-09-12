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Пожар в промзоне в Подмосковье локализовали
Пожар в промзоне в Подмосковье локализовали - РИА Новости, 12.09.2024
Пожар в промзоне в Подмосковье локализовали
Пожар в цехах по производству резино-технических изделий в Подмосковье локализован на площади 1,2 тыс квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:00
2024-09-12T19:00
2024-09-12T19:08
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пожар в цехах по производству резино-технических изделий в Подмосковье локализован на площади 1,2 тыс квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.Ранее сообщалось, что цеха по производству резино-технических изделий горят на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Подмосковье в поселке Скоропусковской."Пожар локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Пожар в промзоне в Подмосковье локализовали
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