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В Подмосковье вспыхнул пожар в промзоне
В Подмосковье вспыхнул пожар в промзоне - РИА Новости, 12.09.2024
В Подмосковье вспыхнул пожар в промзоне
Цеха по производству резино-технических изделий горят на площади 1,2 тысячи "квадратов" в Подмосковье, информации о пострадавших не поступало, сообщается в... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:14
2024-09-12T18:14
2024-09-12T18:31
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Цеха по производству резино-технических изделий горят на площади 1,2 тысячи "квадратов" в Подмосковье, информации о пострадавших не поступало, сообщается в Telegram-канале МЧС России."В Подмосковье сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в промзоне. В поселке Серпуховской горят 1200 квадратных метров цеха по производству резино-технических изделий. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Подмосковье вспыхнул пожар в промзоне
МЧС: в Серпуховском горят производственные цеха, информации о пострадавших нет