https://ria.ru/20240912/pozhar-1972355476.html

В Подмосковье вспыхнул пожар в промзоне

В Подмосковье вспыхнул пожар в промзоне - РИА Новости, 12.09.2024

В Подмосковье вспыхнул пожар в промзоне

Цеха по производству резино-технических изделий горят на площади 1,2 тысячи "квадратов" в Подмосковье, информации о пострадавших не поступало, сообщается в... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T18:14

2024-09-12T18:14

2024-09-12T18:31

происшествия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Цеха по производству резино-технических изделий горят на площади 1,2 тысячи "квадратов" в Подмосковье, информации о пострадавших не поступало, сообщается в Telegram-канале МЧС России."В Подмосковье сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в промзоне. В поселке Серпуховской горят 1200 квадратных метров цеха по производству резино-технических изделий. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240911/moskva-1972153680.html

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия