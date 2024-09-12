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Пожар на заводе "Омсктрансмаш" потушили - РИА Новости, 12.09.2024
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18:11 12.09.2024 (обновлено: 18:30 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/pozhar-1972354855.html
Пожар на заводе "Омсктрансмаш" потушили
Пожар на заводе "Омсктрансмаш" потушили - РИА Новости, 12.09.2024
Пожар на заводе "Омсктрансмаш" потушили
Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар на заводе "Омсктрансмаш", рассказали в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:11
2024-09-12T18:30
омсктрансмаш
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
уралвагонзавод
омск
россия
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ОМСК, 12 сен – РИА Новости. Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар на заводе "Омсктрансмаш", рассказали в пресс-службе ведомства.Сообщение о пожаре на предприятии поступило в 12.55. Загорелась крыша одного из цехов "Омсктрансмаша". Там проводили сварочные ремонтные работы, что послужило причиной возгорания. Площадь пожара составила 2,4 тысячи квадратных метров. В 15.22 было ликвидировано открытое горение."Пожар полностью ликвидирован в 21.01", - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС."Омсктрансмаш" занимается выпуском танков и огнеметных систем "Солнцепек". Завод входит в концерн "Уралвагонзавод".
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омсктрансмаш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, уралвагонзавод, омск, россия
Омсктрансмаш, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Уралвагонзавод, Омск, Россия
Пожар на заводе "Омсктрансмаш" потушили

МЧС: Пожар на заводе "Омсктрансмаш" полностью ликвидирован

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России
Сотрудник противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 12 сен – РИА Новости. Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар на заводе "Омсктрансмаш", рассказали в пресс-службе ведомства.
Сообщение о пожаре на предприятии поступило в 12.55. Загорелась крыша одного из цехов "Омсктрансмаша". Там проводили сварочные ремонтные работы, что послужило причиной возгорания. Площадь пожара составила 2,4 тысячи квадратных метров. В 15.22 было ликвидировано открытое горение.
"Пожар полностью ликвидирован в 21.01", - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
"Омсктрансмаш" занимается выпуском танков и огнеметных систем "Солнцепек". Завод входит в концерн "Уралвагонзавод".
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Стала известна причина пожара на заводе "Омсктрансмаш"
Вчера, 12:39
 
ОмсктрансмашМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияУралвагонзаводОмскРоссия
 
 
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