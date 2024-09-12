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Пожар на заводе "Омсктрансмаш" локализовали - РИА Новости, 12.09.2024
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12:44 12.09.2024 (обновлено: 13:53 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/pozhar-1972266474.html
Пожар на заводе "Омсктрансмаш" локализовали
Пожар на заводе "Омсктрансмаш" локализовали - РИА Новости, 12.09.2024
Пожар на заводе "Омсктрансмаш" локализовали
Пожар на заводе "Омсктрансмаш" локализован, открытое горение ликвидировано, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Омской области. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:44
2024-09-12T13:53
происшествия
россия
омская область
омск
омсктрансмаш
уралвагонзавод
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ОМСК, 12 сен – РИА Новости. Пожар на заводе "Омсктрансмаш" локализован, открытое горение ликвидировано, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Омской области. Сообщение о пожаре на предприятии "Омсктрансмаш" в Ленинском округе Омска поступило в 12.55. Загорелась крыша одного из цехов во время сварочных ремонтных работ. Площадь пожара составила 2,4 тысячи квадратных метров. "В 14.59 пожар локализован... В 15.22 ликвидировано открытое горение", - сообщили в ведомстве. В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора в свою очередь сообщили, что начата работа по контролю атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ."Омсктрансмаш" занимается выпуском танков и огнеметных систем "Солнцепек". Завод входит в концерн "Уралвагонзавод".
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происшествия, россия, омская область, омск, омсктрансмаш, уралвагонзавод
Происшествия, Россия, Омская область, Омск, Омсктрансмаш, Уралвагонзавод
Пожар на заводе "Омсктрансмаш" локализовали

МЧС: пожар на заводе "Омсктрансмаш" покализован, открытое горение ликвидировано

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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ОМСК, 12 сен – РИА Новости. Пожар на заводе "Омсктрансмаш" локализован, открытое горение ликвидировано, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Омской области.
Сообщение о пожаре на предприятии "Омсктрансмаш" в Ленинском округе Омска поступило в 12.55. Загорелась крыша одного из цехов во время сварочных ремонтных работ. Площадь пожара составила 2,4 тысячи квадратных метров.
«
"В 14.59 пожар локализован... В 15.22 ликвидировано открытое горение", - сообщили в ведомстве.
В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора в свою очередь сообщили, что начата работа по контролю атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ.
"Омсктрансмаш" занимается выпуском танков и огнеметных систем "Солнцепек". Завод входит в концерн "Уралвагонзавод".
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ПроисшествияРоссияОмская областьОмскОмсктрансмашУралвагонзавод
 
 
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