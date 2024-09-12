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В Омской области загорелась крыша одного из цехов танкового завода - РИА Новости, 12.09.2024
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11:30 12.09.2024 (обновлено: 11:38 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/pozhar-1972245955.html
В Омской области загорелась крыша одного из цехов танкового завода
В Омской области загорелась крыша одного из цехов танкового завода - РИА Новости, 12.09.2024
В Омской области загорелась крыша одного из цехов танкового завода
Произошел пожар на крыше одного из цехов танкового завода "Омсктрансмаш", сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T11:30
2024-09-12T11:38
происшествия
омская область
виталий хоценко
омсктрансмаш
уралвагонзавод
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ОМСК, 12 сен - РИА Новости. Произошел пожар на крыше одного из цехов танкового завода "Омсктрансмаш", сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. Спасатели уже выехали на место пожара. По предварительной информации, там загорелась крыша одного из цехов. В соцсетях появились видео местных жителей, на которых виден густой черный дым. "На заводе "Омсктрансмаш" произошел пожар. Загорелась крыша одного из цехов во время ремонта. На месте работают специалисты. Подробности уточняются", - написал губернатор. Как сообщили в пресс-службе предприятия, возгорание не отразится на работе завода. "Омсктрансмаш" занимается выпуском танков и огнеметных систем "Солнцепек". Завод входит в концерн "Уралвагонзавод".
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происшествия, омская область, виталий хоценко, омсктрансмаш, уралвагонзавод
Происшествия, Омская область, Виталий Хоценко, Омсктрансмаш, Уралвагонзавод
В Омской области загорелась крыша одного из цехов танкового завода

Хоценко: на заводе "Омсктрансмаш" произошел пожар на крыше одного из цехов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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ОМСК, 12 сен - РИА Новости. Произошел пожар на крыше одного из цехов танкового завода "Омсктрансмаш", сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
Спасатели уже выехали на место пожара. По предварительной информации, там загорелась крыша одного из цехов. В соцсетях появились видео местных жителей, на которых виден густой черный дым.
«
"На заводе "Омсктрансмаш" произошел пожар. Загорелась крыша одного из цехов во время ремонта. На месте работают специалисты. Подробности уточняются", - написал губернатор.
Как сообщили в пресс-службе предприятия, возгорание не отразится на работе завода.
"Омсктрансмаш" занимается выпуском танков и огнеметных систем "Солнцепек". Завод входит в концерн "Уралвагонзавод".
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ПроисшествияОмская областьВиталий ХоценкоОмсктрансмашУралвагонзавод
 
 
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