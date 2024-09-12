https://ria.ru/20240912/pozhar-1972245955.html

В Омской области загорелась крыша одного из цехов танкового завода

В Омской области загорелась крыша одного из цехов танкового завода - РИА Новости, 12.09.2024

В Омской области загорелась крыша одного из цехов танкового завода

Произошел пожар на крыше одного из цехов танкового завода "Омсктрансмаш", сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T11:30

2024-09-12T11:30

2024-09-12T11:38

происшествия

омская область

виталий хоценко

омсктрансмаш

уралвагонзавод

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ОМСК, 12 сен - РИА Новости. Произошел пожар на крыше одного из цехов танкового завода "Омсктрансмаш", сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. Спасатели уже выехали на место пожара. По предварительной информации, там загорелась крыша одного из цехов. В соцсетях появились видео местных жителей, на которых виден густой черный дым. "На заводе "Омсктрансмаш" произошел пожар. Загорелась крыша одного из цехов во время ремонта. На месте работают специалисты. Подробности уточняются", - написал губернатор. Как сообщили в пресс-службе предприятия, возгорание не отразится на работе завода. "Омсктрансмаш" занимается выпуском танков и огнеметных систем "Солнцепек". Завод входит в концерн "Уралвагонзавод".

https://ria.ru/20240904/pozhar-1970645337.html

омская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, омская область, виталий хоценко, омсктрансмаш, уралвагонзавод