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В российском посольстве в Лондоне назвали новые санкции Британии ничтожными - РИА Новости, 12.09.2024
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13:08 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/posolstvo-1972275871.html
В российском посольстве в Лондоне назвали новые санкции Британии ничтожными
В российском посольстве в Лондоне назвали новые санкции Британии ничтожными - РИА Новости, 12.09.2024
В российском посольстве в Лондоне назвали новые санкции Британии ничтожными
Посольство РФ в Лондоне назвало новые антироссийские санкции Британии такими же бессмысленными и юридически ничтожными, как и все предыдущие. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T13:08
2024-09-12T13:08
санкции в отношении россии
лондон
в мире
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне назвало новые антироссийские санкции Британии такими же бессмысленными и юридически ничтожными, как и все предыдущие. "Считаем новые односторонние антироссийские ограничения, введённые Лондоном в связке с заокеанскими союзниками под несостоятельными предлогами, такими же бессмысленными и юридически ничтожными, как и все предыдущие", - говорится в комментарии дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
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санкции в отношении россии, лондон, в мире
Санкции в отношении России, Лондон, В мире
В российском посольстве в Лондоне назвали новые санкции Британии ничтожными

Посольство РФ в Лондоне: новые антироссийские санкции Британии бессмысленны

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание российского посольства в Лондоне
Здание российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне назвало новые антироссийские санкции Британии такими же бессмысленными и юридически ничтожными, как и все предыдущие.
"Считаем новые односторонние антироссийские ограничения, введённые Лондоном в связке с заокеанскими союзниками под несостоятельными предлогами, такими же бессмысленными и юридически ничтожными, как и все предыдущие", - говорится в комментарии дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
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Санкции в отношении РоссииЛондонВ мире
 
 
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