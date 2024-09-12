https://ria.ru/20240912/posolstvo-1972275871.html

В российском посольстве в Лондоне назвали новые санкции Британии ничтожными

В российском посольстве в Лондоне назвали новые санкции Британии ничтожными - РИА Новости, 12.09.2024

В российском посольстве в Лондоне назвали новые санкции Британии ничтожными

Посольство РФ в Лондоне назвало новые антироссийские санкции Британии такими же бессмысленными и юридически ничтожными, как и все предыдущие. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T13:08

2024-09-12T13:08

2024-09-12T13:08

санкции в отношении россии

лондон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151955/98/1519559836_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_d5bbc524e9f03de889609999b4f4a384.jpg

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне назвало новые антироссийские санкции Британии такими же бессмысленными и юридически ничтожными, как и все предыдущие. "Считаем новые односторонние антироссийские ограничения, введённые Лондоном в связке с заокеанскими союзниками под несостоятельными предлогами, такими же бессмысленными и юридически ничтожными, как и все предыдущие", - говорится в комментарии дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости.

https://ria.ru/20240911/mid-1972113325.html

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкции в отношении россии, лондон, в мире