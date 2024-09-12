https://ria.ru/20240912/posol-1972334743.html

Путин освободил Масленникова от обязанностей посла в Черногории

Путин освободил Масленникова от обязанностей посла в Черногории - РИА Новости, 12.09.2024

Путин освободил Масленникова от обязанностей посла в Черногории

Президент России Владимир Путин освободил Владислава Масленникова от обязанностей посла РФ в Черногории, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T16:53

2024-09-12T16:53

2024-09-12T16:55

политика

россия

черногория

владимир путин

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Владислава Масленникова от обязанностей посла РФ в Черногории, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Масленникова Владислава Владиславовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Черногории", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240910/posol-1971789162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, черногория, владимир путин