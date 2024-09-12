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Путин освободил Масленникова от обязанностей посла в Черногории - РИА Новости, 12.09.2024
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16:53 12.09.2024 (обновлено: 16:55 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/posol-1972334743.html
Путин освободил Масленникова от обязанностей посла в Черногории
Путин освободил Масленникова от обязанностей посла в Черногории - РИА Новости, 12.09.2024
Путин освободил Масленникова от обязанностей посла в Черногории
Президент России Владимир Путин освободил Владислава Масленникова от обязанностей посла РФ в Черногории, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T16:53
2024-09-12T16:55
политика
россия
черногория
владимир путин
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Владислава Масленникова от обязанностей посла РФ в Черногории, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Масленникова Владислава Владиславовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Черногории", - говорится в документе.
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политика, россия, черногория, владимир путин
Политика, Россия, Черногория, Владимир Путин
Путин освободил Масленникова от обязанностей посла в Черногории

Путин освободил Владислава Масленникова от обязанностей посла РФ в Черногории

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Владислава Масленникова от обязанностей посла РФ в Черногории, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Масленникова Владислава Владиславовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Черногории", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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