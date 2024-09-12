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"УАЗ", генераторы и квадрокоптер отправят новгородцы в зону СВО - РИА Новости, 12.09.2024
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Надежные люди
 
17:51 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/pomosch-1972349080.html
"УАЗ", генераторы и квадрокоптер отправят новгородцы в зону СВО
"УАЗ", генераторы и квадрокоптер отправят новгородцы в зону СВО - РИА Новости, 12.09.2024
"УАЗ", генераторы и квадрокоптер отправят новгородцы в зону СВО
Автомобиль УАЗ, генераторы и квадрокоптер отправят новгородцы в зону проведения специальной военной операции (СВО), рассказал мэр Великого Новгорода Александр... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T17:51
2024-09-12T17:51
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Автомобиль УАЗ, генераторы и квадрокоптер отправят новгородцы в зону проведения специальной военной операции (СВО), рассказал мэр Великого Новгорода Александр Розбаум. Он уточнил, что готовится к отправке очередная партия помощи новгородским бойцам. Груз собирали жители Великого Новгорода и предприниматели, исходя из поступивших с фронта заявок. "УАЗик" приспособим, чтобы мы туда еще добавили товары ежедневного спроса, помимо генераторов и квадрокоптера. Еще то, что необходимо, мы доложим, поставим на жесткую сцепку, и туда автомобиль будем доставлять", - рассказал Розбаум на своих страницах в соцсетях. Он добавил, что в течение недели груз отправится на фронт.
https://ria.ru/20240912/pomosch-1972257894.html
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великий новгород, сво
Надежные люди, Великий Новгород, СВО

"УАЗ", генераторы и квадрокоптер отправят новгородцы в зону СВО

© Фото : пресс-служба главы Великого НовгородаУАЗ, генераторы и квадрокоптер отправят новгородцы в зону СВО
УАЗ, генераторы и квадрокоптер отправят новгородцы в зону СВО - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото : пресс-служба главы Великого Новгорода
УАЗ, генераторы и квадрокоптер отправят новгородцы в зону СВО
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Автомобиль УАЗ, генераторы и квадрокоптер отправят новгородцы в зону проведения специальной военной операции (СВО), рассказал мэр Великого Новгорода Александр Розбаум.
Он уточнил, что готовится к отправке очередная партия помощи новгородским бойцам. Груз собирали жители Великого Новгорода и предприниматели, исходя из поступивших с фронта заявок.
© Фото : пресс-служба главы Великого НовгородаУАЗ, генераторы и квадрокоптер отправят новгородцы в зону СВО
УАЗ, генераторы и квадрокоптер отправят новгородцы в зону СВО - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото : пресс-служба главы Великого Новгорода
УАЗ, генераторы и квадрокоптер отправят новгородцы в зону СВО
"УАЗик" приспособим, чтобы мы туда еще добавили товары ежедневного спроса, помимо генераторов и квадрокоптера. Еще то, что необходимо, мы доложим, поставим на жесткую сцепку, и туда автомобиль будем доставлять", - рассказал Розбаум на своих страницах в соцсетях.
Он добавил, что в течение недели груз отправится на фронт.
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Надежные людиВеликий НовгородСВО
 
 
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