https://ria.ru/20240912/pomosch-1972349080.html

"УАЗ", генераторы и квадрокоптер отправят новгородцы в зону СВО

"УАЗ", генераторы и квадрокоптер отправят новгородцы в зону СВО - РИА Новости, 12.09.2024

"УАЗ", генераторы и квадрокоптер отправят новгородцы в зону СВО

Автомобиль УАЗ, генераторы и квадрокоптер отправят новгородцы в зону проведения специальной военной операции (СВО), рассказал мэр Великого Новгорода Александр... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T17:51

2024-09-12T17:51

2024-09-12T17:51

надежные люди

великий новгород

сво

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Автомобиль УАЗ, генераторы и квадрокоптер отправят новгородцы в зону проведения специальной военной операции (СВО), рассказал мэр Великого Новгорода Александр Розбаум. Он уточнил, что готовится к отправке очередная партия помощи новгородским бойцам. Груз собирали жители Великого Новгорода и предприниматели, исходя из поступивших с фронта заявок. "УАЗик" приспособим, чтобы мы туда еще добавили товары ежедневного спроса, помимо генераторов и квадрокоптера. Еще то, что необходимо, мы доложим, поставим на жесткую сцепку, и туда автомобиль будем доставлять", - рассказал Розбаум на своих страницах в соцсетях. Он добавил, что в течение недели груз отправится на фронт.

https://ria.ru/20240912/pomosch-1972257894.html

великий новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

великий новгород, сво