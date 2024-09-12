https://ria.ru/20240912/pomosch-1972321959.html

Вторую колонну с пиломатериалами направило Верхневолжье в зону СВО

Вторую колонну с пиломатериалами направило Верхневолжье в зону СВО - РИА Новости, 12.09.2024

Вторую колонну с пиломатериалами направило Верхневолжье в зону СВО

По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени в четверг в зону проведения специальной военной операции направлен очередной гуманитарный груз для нужд... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T16:08

2024-09-12T16:08

2024-09-12T16:10

тверская область

игорь руденя

сво

гуманитарная помощь

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени в четверг в зону проведения специальной военной операции направлен очередной гуманитарный груз для нужд воинского соединения, в состав которого входит именное подразделение Тверской области – танковый батальон "Волга", сообщает пресс-служба регионального правительства.На передовую отправились 10 машин с пиломатериалами общим объемом порядка 100 кубометров. Груз сформирован правительством Тверской области совместно с деревообрабатывающими предприятиями Верхневолжья.Это уже вторая автоколонна с пиломатериалами, передаваемая танковому батальону "Волга". Первая была направлена 24 августа в преддверии празднования Дня танкиста и уже дошла до военнослужащих. Тогда бойцы получили порядка 90 кубометров пиломатериалов, которые сейчас используются для строительства укреплений."Вторая автоколонна также пойдет на строительство блиндажей, укреплений для наших бойцов. От всех бойцов благодарим наших земляков – тверичей. Мы все время чувствуем поддержку", – поделился участник специальной военной операции.В настоящее время по поручению губернатора Рудени формируется очередной гуманитарный груз, в состав которого войдут квадрокоптеры, беспилотные летательные аппараты и другая гуманитарная помощь.Тверская область оказывает российским военнослужащим комплексную поддержку на системной основе. В зону СВО направляется автотранспорт, необходимый для выполнения различных задач, экипировка, средства связи и другие наименования. В сборе гуманитарных грузов активно участвуют муниципальные образования, волонтерские организации, предприятия, неравнодушные жители.

https://ria.ru/20240809/pomosch-1965245680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, сво, гуманитарная помощь