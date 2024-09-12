https://ria.ru/20240912/pomosch-1972245974.html

Орловская епархия доставила в Курск тонну гуманитарного груза

Орловская епархия доставила в Курск тонну гуманитарного груза - РИА Новости, 12.09.2024

Орловская епархия доставила в Курск тонну гуманитарного груза

Тонну гуманитарной помощи от прихожан Орловской епархии с продуктами, одеждой и медицинскими препаратами доставили в Курск, сообщили в пресс-службе Орловской... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T11:30

2024-09-12T11:30

2024-09-12T11:30

надежные люди

орловская область

курск

орел

гуманитарная помощь

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Тонну гуманитарной помощи от прихожан Орловской епархии с продуктами, одеждой и медицинскими препаратами доставили в Курск, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии. "Тонна гуманитарного груза от Орловской епархии… по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона… с самыми необходимыми вещами была доставлена в Церковный центр помощи города Курска. Для пострадавших соседей вновь собрали все самое необходимое из списка ежедневных потребностей человека. Это различные предметы и средства гигиены… а также мужская и женская одежда, постельные принадлежности", – говорится в сообщении. По данным митрополии, прихожане орловских храмов собрали несколько больших коробок новых вязаных вещей, детских комплектов и крупную партию продуктов питания: крупы, консервы, соль, сахар, свежий мед. Помимо этого, доставили контейнер с медикаментами – антибиотиками, противовирусными препаратами, различными мазями и перевязочными материалами. Груз в Курск привез ключарь Ахтырского кафедрального собора города Орла протоиерей Николай Трандафилов. "Несмотря на частые сигналы воздушной тревоги, а только мы за короткое время слышали их 4 раза, работа практически не прекращается. Видимо, люди уже привыкли к такой экстремальной ситуации. Волонтеры, среди которых немало пожилых людей, продолжают распределять грузы. И все очень дружно работают", — рассказал отец Николай, слова которого приводит пресс-служба. Орловская епархия продолжает сбор гуманитарной помощи и призывает всех неравнодушных людей не оставаться в стороне, подчеркивая, что даже самый маленький вклад для кого-то может стать большой поддержкой и даже чудом.

https://ria.ru/20240912/pomosch-1972232913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

орловская область, курск, орел, гуманитарная помощь