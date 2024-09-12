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Орловская епархия доставила в Курск тонну гуманитарного груза - РИА Новости, 12.09.2024
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Надежные люди
 
11:30 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/pomosch-1972245974.html
Орловская епархия доставила в Курск тонну гуманитарного груза
Орловская епархия доставила в Курск тонну гуманитарного груза - РИА Новости, 12.09.2024
Орловская епархия доставила в Курск тонну гуманитарного груза
Тонну гуманитарной помощи от прихожан Орловской епархии с продуктами, одеждой и медицинскими препаратами доставили в Курск, сообщили в пресс-службе Орловской... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T11:30
2024-09-12T11:30
надежные люди
орловская область
курск
орел
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Тонну гуманитарной помощи от прихожан Орловской епархии с продуктами, одеждой и медицинскими препаратами доставили в Курск, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии. "Тонна гуманитарного груза от Орловской епархии… по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона… с самыми необходимыми вещами была доставлена в Церковный центр помощи города Курска. Для пострадавших соседей вновь собрали все самое необходимое из списка ежедневных потребностей человека. Это различные предметы и средства гигиены… а также мужская и женская одежда, постельные принадлежности", – говорится в сообщении. По данным митрополии, прихожане орловских храмов собрали несколько больших коробок новых вязаных вещей, детских комплектов и крупную партию продуктов питания: крупы, консервы, соль, сахар, свежий мед. Помимо этого, доставили контейнер с медикаментами – антибиотиками, противовирусными препаратами, различными мазями и перевязочными материалами. Груз в Курск привез ключарь Ахтырского кафедрального собора города Орла протоиерей Николай Трандафилов. "Несмотря на частые сигналы воздушной тревоги, а только мы за короткое время слышали их 4 раза, работа практически не прекращается. Видимо, люди уже привыкли к такой экстремальной ситуации. Волонтеры, среди которых немало пожилых людей, продолжают распределять грузы. И все очень дружно работают", — рассказал отец Николай, слова которого приводит пресс-служба. Орловская епархия продолжает сбор гуманитарной помощи и призывает всех неравнодушных людей не оставаться в стороне, подчеркивая, что даже самый маленький вклад для кого-то может стать большой поддержкой и даже чудом.
https://ria.ru/20240912/pomosch-1972232913.html
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орловская область, курск, орел, гуманитарная помощь
Надежные люди, Орловская область, Курск, Орел, Гуманитарная помощь

Орловская епархия доставила в Курск тонну гуманитарного груза

© Фото с сайта Орловской митрополииПогрузка гуманитарного груза для жителей Курской области от прихожан Орловской епархии
Погрузка гуманитарного груза для жителей Курской области от прихожан Орловской епархии - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото с сайта Орловской митрополии
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Тонну гуманитарной помощи от прихожан Орловской епархии с продуктами, одеждой и медицинскими препаратами доставили в Курск, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии.
"Тонна гуманитарного груза от Орловской епархии… по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона… с самыми необходимыми вещами была доставлена в Церковный центр помощи города Курска. Для пострадавших соседей вновь собрали все самое необходимое из списка ежедневных потребностей человека. Это различные предметы и средства гигиены… а также мужская и женская одежда, постельные принадлежности", – говорится в сообщении.
© Фото с сайта Орловской митрополииПогрузка гуманитарного груза для жителей Курской области от прихожан Орловской епархии
Погрузка гуманитарного груза для жителей Курской области от прихожан Орловской епархии
Погрузка гуманитарного груза для жителей Курской области от прихожан Орловской епархии
© Фото с сайта Орловской митрополии
1 из 2
© Фото с сайта Орловской митрополииПогрузка гуманитарного груза для жителей Курской области от прихожан Орловской епархии
Погрузка гуманитарного груза для жителей Курской области от прихожан Орловской епархии
Погрузка гуманитарного груза для жителей Курской области от прихожан Орловской епархии
© Фото с сайта Орловской митрополии
2 из 2
Погрузка гуманитарного груза для жителей Курской области от прихожан Орловской епархии
© Фото с сайта Орловской митрополии
1 из 2
Погрузка гуманитарного груза для жителей Курской области от прихожан Орловской епархии
© Фото с сайта Орловской митрополии
2 из 2
По данным митрополии, прихожане орловских храмов собрали несколько больших коробок новых вязаных вещей, детских комплектов и крупную партию продуктов питания: крупы, консервы, соль, сахар, свежий мед. Помимо этого, доставили контейнер с медикаментами – антибиотиками, противовирусными препаратами, различными мазями и перевязочными материалами. Груз в Курск привез ключарь Ахтырского кафедрального собора города Орла протоиерей Николай Трандафилов.
"Несмотря на частые сигналы воздушной тревоги, а только мы за короткое время слышали их 4 раза, работа практически не прекращается. Видимо, люди уже привыкли к такой экстремальной ситуации. Волонтеры, среди которых немало пожилых людей, продолжают распределять грузы. И все очень дружно работают", — рассказал отец Николай, слова которого приводит пресс-служба.
Орловская епархия продолжает сбор гуманитарной помощи и призывает всех неравнодушных людей не оставаться в стороне, подчеркивая, что даже самый маленький вклад для кого-то может стать большой поддержкой и даже чудом.
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10:32
 
Надежные людиОрловская областьКурскОрелГуманитарная помощь
 
 
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