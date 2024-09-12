https://ria.ru/20240912/pomosch-1972245127.html
Алтайский край отправил спецтехнику и оборудование участникам спецоперации
Алтайский край отправил спецтехнику и оборудование участникам спецоперации - РИА Новости, 12.09.2024
Алтайский край отправил спецтехнику и оборудование участникам спецоперации
Алтайский край отправил несколько фур со спецтехникой и оборудованием участникам спецоперации, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T11:29
2024-09-12T11:29
2024-09-12T11:29
надежные люди
алтайский край
сво
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БАРНАУЛ, 12 сен – РИА Новости. Алтайский край отправил несколько фур со спецтехникой и оборудованием участникам спецоперации, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Из Алтайского края в зону СВО отправлен очередной груз со специальной техникой и оборудованием для военнослужащих… конвой из нескольких фур с военным грузом… Закуплено вещевое имущество, специальная техника, транспортные средства, оборудование, различные товары, которые отправлены в воинские части, где служат военнослужащие из Алтайского края", - говорится в сообщении. Отмечается, что необходимое для бойцов оборудование и снаряжение уже в пути. Военный груз сопровождают сотрудники управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ. "Стоит отметить, что это не первая командировка сотрудников ГОЧС в зону проведения специальной военной операции. Передача груза непосредственно в руки тех, кому груз предназначается, – их ответственность", - подчеркивает пресс-служба.
https://ria.ru/20240912/pomosch-1972232913.html
алтайский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, сво
Надежные люди, Алтайский край, СВО
БАРНАУЛ, 12 сен – РИА Новости. Алтайский край отправил несколько фур со спецтехникой и оборудованием участникам спецоперации, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Из Алтайского края в зону СВО
отправлен очередной груз со специальной техникой и оборудованием для военнослужащих… конвой из нескольких фур с военным грузом… Закуплено вещевое имущество, специальная техника, транспортные средства, оборудование, различные товары, которые отправлены в воинские части, где служат военнослужащие из Алтайского края", - говорится в сообщении.
Отмечается, что необходимое для бойцов оборудование и снаряжение уже в пути. Военный груз сопровождают сотрудники управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.
"Стоит отметить, что это не первая командировка сотрудников ГОЧС в зону проведения специальной военной операции. Передача груза непосредственно в руки тех, кому груз предназначается, – их ответственность", - подчеркивает пресс-служба.