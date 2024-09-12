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Алтайский край отправил спецтехнику и оборудование участникам спецоперации - РИА Новости, 12.09.2024
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Надежные люди
 
11:29 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/pomosch-1972245127.html
Алтайский край отправил спецтехнику и оборудование участникам спецоперации
Алтайский край отправил спецтехнику и оборудование участникам спецоперации - РИА Новости, 12.09.2024
Алтайский край отправил спецтехнику и оборудование участникам спецоперации
Алтайский край отправил несколько фур со спецтехникой и оборудованием участникам спецоперации, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T11:29
2024-09-12T11:29
надежные люди
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сво
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БАРНАУЛ, 12 сен – РИА Новости. Алтайский край отправил несколько фур со спецтехникой и оборудованием участникам спецоперации, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Из Алтайского края в зону СВО отправлен очередной груз со специальной техникой и оборудованием для военнослужащих… конвой из нескольких фур с военным грузом… Закуплено вещевое имущество, специальная техника, транспортные средства, оборудование, различные товары, которые отправлены в воинские части, где служат военнослужащие из Алтайского края", - говорится в сообщении. Отмечается, что необходимое для бойцов оборудование и снаряжение уже в пути. Военный груз сопровождают сотрудники управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ. "Стоит отметить, что это не первая командировка сотрудников ГОЧС в зону проведения специальной военной операции. Передача груза непосредственно в руки тех, кому груз предназначается, – их ответственность", - подчеркивает пресс-служба.
https://ria.ru/20240912/pomosch-1972232913.html
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алтайский край, сво
Надежные люди, Алтайский край, СВО

Алтайский край отправил спецтехнику и оборудование участникам спецоперации

© Фото пресс-службы правительства Алтайского края Алтайские спасатели сопровождают гуманитарный груз, предназначенный для участников спецоперации
Алтайские спасатели сопровождают гуманитарный груз, предназначенный для участников спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото пресс-службы правительства Алтайского края
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 12 сен – РИА Новости. Алтайский край отправил несколько фур со спецтехникой и оборудованием участникам спецоперации, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Из Алтайского края в зону СВО отправлен очередной груз со специальной техникой и оборудованием для военнослужащих… конвой из нескольких фур с военным грузом… Закуплено вещевое имущество, специальная техника, транспортные средства, оборудование, различные товары, которые отправлены в воинские части, где служат военнослужащие из Алтайского края", - говорится в сообщении.
Отмечается, что необходимое для бойцов оборудование и снаряжение уже в пути. Военный груз сопровождают сотрудники управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.
"Стоит отметить, что это не первая командировка сотрудников ГОЧС в зону проведения специальной военной операции. Передача груза непосредственно в руки тех, кому груз предназначается, – их ответственность", - подчеркивает пресс-служба.
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Надежные людиАлтайский крайСВО
 
 
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