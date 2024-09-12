https://ria.ru/20240912/pomosch-1972232913.html

Брянские активисты ЕР передали курским бойцам продукты и лекарства

Брянские активисты ЕР передали курским бойцам продукты и лекарства - РИА Новости, 12.09.2024

Брянские активисты ЕР передали курским бойцам продукты и лекарства

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" из Брянской области доставили военнослужащим в Курской области гуманитарный груз с продуктами, лекарствами и воинским... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T10:32

2024-09-12T10:32

2024-09-12T10:32

надежные люди

брянская область

курская область

единая россия

молодая гвардия единой россии

мгер

гуманитарная помощь

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" из Брянской области доставили военнослужащим в Курской области гуманитарный груз с продуктами, лекарствами и воинским снаряжением, сообщили в Брянском региональном отделении партии. "Молодогвардейцы Брянщины передали гуманитарную помощь военнослужащим в Курской области... Волонтерами были переданы адресные посылки с питанием, медикаментами, предметами личной гигиены и военной амуницией", – говорится в сообщении. Как отмечается, активисты-молодогвардейцы доставили гуманитарный груз, собранный неравнодушными жителями Брянской области, чтобы поддержать бойцов во время проведения специальной военной операции. "Каждый из нас понимает, как важны сегодня солдатам наша поддержка и надежный тыл, и вносит свой вклад в общую победу", – поделился и.о. руководителя Брянского отделения МГЕР Антон Механиков, которого цитирует пресс-служба партии.

https://ria.ru/20240910/kursk-1971924711.html

брянская область

курская область

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

брянская область, курская область, единая россия, молодая гвардия единой россии, мгер, гуманитарная помощь