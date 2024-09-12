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Брянские активисты ЕР передали курским бойцам продукты и лекарства - РИА Новости, 12.09.2024
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Надежные люди
 
10:32 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/pomosch-1972232913.html
Брянские активисты ЕР передали курским бойцам продукты и лекарства
Брянские активисты ЕР передали курским бойцам продукты и лекарства - РИА Новости, 12.09.2024
Брянские активисты ЕР передали курским бойцам продукты и лекарства
Активисты "Молодой Гвардии Единой России" из Брянской области доставили военнослужащим в Курской области гуманитарный груз с продуктами, лекарствами и воинским... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T10:32
2024-09-12T10:32
надежные люди
брянская область
курская область
единая россия
молодая гвардия единой россии
мгер
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" из Брянской области доставили военнослужащим в Курской области гуманитарный груз с продуктами, лекарствами и воинским снаряжением, сообщили в Брянском региональном отделении партии. "Молодогвардейцы Брянщины передали гуманитарную помощь военнослужащим в Курской области... Волонтерами были переданы адресные посылки с питанием, медикаментами, предметами личной гигиены и военной амуницией", – говорится в сообщении. Как отмечается, активисты-молодогвардейцы доставили гуманитарный груз, собранный неравнодушными жителями Брянской области, чтобы поддержать бойцов во время проведения специальной военной операции. "Каждый из нас понимает, как важны сегодня солдатам наша поддержка и надежный тыл, и вносит свой вклад в общую победу", – поделился и.о. руководителя Брянского отделения МГЕР Антон Механиков, которого цитирует пресс-служба партии.
https://ria.ru/20240910/kursk-1971924711.html
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брянская область, курская область, единая россия, молодая гвардия единой россии, мгер, гуманитарная помощь
Надежные люди, Брянская область, Курская область, Единая Россия, Молодая гвардия Единой России, МГЕР, Гуманитарная помощь

Брянские активисты ЕР передали курским бойцам продукты и лекарства

© Фото : Партия "Единая Россия"Гуманитарная помощь служащим в Курской области бойцам от жителей Брянской области
Гуманитарная помощь служащим в Курской области бойцам от жителей Брянской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото : Партия "Единая Россия"
Гуманитарная помощь служащим в Курской области бойцам от жителей Брянской области
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" из Брянской области доставили военнослужащим в Курской области гуманитарный груз с продуктами, лекарствами и воинским снаряжением, сообщили в Брянском региональном отделении партии.
"Молодогвардейцы Брянщины передали гуманитарную помощь военнослужащим в Курской области... Волонтерами были переданы адресные посылки с питанием, медикаментами, предметами личной гигиены и военной амуницией", – говорится в сообщении.
Как отмечается, активисты-молодогвардейцы доставили гуманитарный груз, собранный неравнодушными жителями Брянской области, чтобы поддержать бойцов во время проведения специальной военной операции.
"Каждый из нас понимает, как важны сегодня солдатам наша поддержка и надежный тыл, и вносит свой вклад в общую победу", – поделился и.о. руководителя Брянского отделения МГЕР Антон Механиков, которого цитирует пресс-служба партии.
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Краснодарский предприниматель собрал две тонны гумгруза для Курской области
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Надежные людиБрянская областьКурская областьЕдиная РоссияМолодая гвардия Единой РоссииМГЕРГуманитарная помощь
 
 
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