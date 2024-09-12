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Оман не намерен нормализовать отношения с Израилем - РИА Новости, 12.09.2024
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18:02 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/politika-1972352636.html
Оман не намерен нормализовать отношения с Израилем
Оман не намерен нормализовать отношения с Израилем - РИА Новости, 12.09.2024
Оман не намерен нормализовать отношения с Израилем
Султанат Оман не собирается идти на нормализацию отношений с Израилем по примеру ряда арабских стран, выступает за предоставление палестинцам их прав, заявил... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:02
2024-09-12T18:02
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Султанат Оман не собирается идти на нормализацию отношений с Израилем по примеру ряда арабских стран, выступает за предоставление палестинцам их прав, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Омана по политическим делам Халифа бен Али бен иса аль-Хариси. "Султанат Оман не намерен нормализовать отношения с Израилем, и вопрос сейчас заключается не в том, будет нормализация или нет, важным является достижение решения палестинского вопроса и предоставление палестинцам их прав. Это цель, к которой должно тремиться международное сообщество и США. Ее достижение принесет безопасность и стабильность в регион Ближнего Востока", - сказал он. Замглавы МИД Омана указал, что недавняя нормализация отношений между Израилем и рядом стран региона не достигла цели установления мира. "Скорее Израиль воспользовался нормализацией, чтобы еще больше преследовать палестинцев, тянуть время, не давая им права на создание своего независимого государства, как предусмотрено международными резолюциями". Аль-Хариси отметил, что "султанат Оман находится в постоянном контакте с международным сообществом и странами региона, занимающими активную позицию, чтобы снизить напряженность и предотвратить эскалацию в регионе", но у него нет прямых контактов с Израилем, поэтому он не задействован в коммуникации между ним и Ираном". В 2020 году ряд арабских стран, включая соседние с султанатом Оманом ОАЭ, подписали при посредничестве США Авраамовы соглашения о нормализации отношений с Израилем, начав после этого активно развивать отношения с еврейским государством во всех сферах.
https://ria.ru/20240912/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, оман, сша
В мире, Израиль, Оман, США
Оман не намерен нормализовать отношения с Израилем

МИД Омана: страна не намерена нормализовать отношения с Израилем

© iStock.com / Dave CollinsЛодки в городе Эль-Хасаб, Оман
Лодки в городе Эль-Хасаб, Оман - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© iStock.com / Dave Collins
Лодки в городе Эль-Хасаб, Оман. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Султанат Оман не собирается идти на нормализацию отношений с Израилем по примеру ряда арабских стран, выступает за предоставление палестинцам их прав, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Омана по политическим делам Халифа бен Али бен иса аль-Хариси.
"Султанат Оман не намерен нормализовать отношения с Израилем, и вопрос сейчас заключается не в том, будет нормализация или нет, важным является достижение решения палестинского вопроса и предоставление палестинцам их прав. Это цель, к которой должно тремиться международное сообщество и США. Ее достижение принесет безопасность и стабильность в регион Ближнего Востока", - сказал он.
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Замглавы МИД Омана указал, что недавняя нормализация отношений между Израилем и рядом стран региона не достигла цели установления мира. "Скорее Израиль воспользовался нормализацией, чтобы еще больше преследовать палестинцев, тянуть время, не давая им права на создание своего независимого государства, как предусмотрено международными резолюциями".
Аль-Хариси отметил, что "султанат Оман находится в постоянном контакте с международным сообществом и странами региона, занимающими активную позицию, чтобы снизить напряженность и предотвратить эскалацию в регионе", но у него нет прямых контактов с Израилем, поэтому он не задействован в коммуникации между ним и Ираном".
В 2020 году ряд арабских стран, включая соседние с султанатом Оманом ОАЭ, подписали при посредничестве США Авраамовы соглашения о нормализации отношений с Израилем, начав после этого активно развивать отношения с еврейским государством во всех сферах.
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