https://ria.ru/20240912/pokazaniya-1972389872.html

Свидетели дали показания на главу мемориала Минобороны по делу о взятке

Свидетели дали показания на главу мемориала Минобороны по делу о взятке - РИА Новости, 12.09.2024

Свидетели дали показания на главу мемориала Минобороны по делу о взятке

Свидетели дали показания на руководителя ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Вячеслава Филиппова, арестованного... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T21:47

2024-09-12T21:47

2024-09-12T21:48

происшествия

россия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Свидетели дали показания на руководителя ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Вячеслава Филиппова, арестованного по статье о получении взятки, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Представленные суду документы свидетельствуют об обоснованности подозрений органов предварительного следствия в причастности Филиппова к инкриминируемому ему преступлению, что объективно усматривается из показаний свидетелей… результатов оперативно-розыскной деятельности и иных материалов, представленных следователем в обосновании заявленного ходатайства", - сказано в документе.

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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2024

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происшествия, россия