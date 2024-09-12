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Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с 1948 года
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с 1948 года - РИА Новости, 12.09.2024
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с 1948 года
Минувшая ночь стала самой тёплой для 12 сентября с момента создания базовой метеостанции ВДНХ в 1948 году, воздух в столице прогрелся до плюс 16,6 градусов, что РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T08:22
2024-09-12T08:22
2024-09-12T08:22
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Минувшая ночь стала самой тёплой для 12 сентября с момента создания базовой метеостанции ВДНХ в 1948 году, воздух в столице прогрелся до плюс 16,6 градусов, что почти на два градуса выше прежнего ночного минимума 2017 года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве минувшая ночь стала самой тёплой для 12 сентября с момента создания базовой метеостанции ВДНХ (1948 год). Минимальный термометр показал плюс 16,6, что почти на два градуса выше прежнего ночного минимума 2017 года, когда было плюс 14,8. Такие показатели в сентябре соответствуют ночной норме субтропического Сочи", - рассказал синоптик. Он добавил, что местами в теплом секторе атлантического циклона минувшей ночью прошел слабый дождь. Небольшие осадки наблюдались и в столице. На московских метеостанциях выпало от 0,1 до 0,3 миллиметра осадков. "Ни о какой репетиции осени, конечно, речи не идет. В ближайшую неделю осадки не прогнозируются, будет солнечно и рекордно сухо, а температурный фон останется летним", - пояснил специалист.
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общество, москва, евгений тишковец, экология в россии
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Экология в России
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с 1948 года
Тишковец: минувшая ночь в Москве стала самой теплой для 12 сентября с 1948 года
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Минувшая ночь стала самой тёплой для 12 сентября с момента создания базовой метеостанции ВДНХ в 1948 году, воздух в столице прогрелся до плюс 16,6 градусов, что почти на два градуса выше прежнего ночного минимума 2017 года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве минувшая ночь стала самой тёплой для 12 сентября с момента создания базовой метеостанции ВДНХ (1948 год). Минимальный термометр показал плюс 16,6, что почти на два градуса выше прежнего ночного минимума 2017 года, когда было плюс 14,8. Такие показатели в сентябре соответствуют ночной норме субтропического Сочи", - рассказал синоптик.
Он добавил, что местами в теплом секторе атлантического циклона минувшей ночью прошел слабый дождь. Небольшие осадки наблюдались и в столице. На московских метеостанциях выпало от 0,1 до 0,3 миллиметра осадков.
"Ни о какой репетиции осени, конечно, речи не идет. В ближайшую неделю осадки не прогнозируются, будет солнечно и рекордно сухо, а температурный фон останется летним", - пояснил специалист.