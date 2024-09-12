https://ria.ru/20240912/podrobnosti-1972305419.html

Стали известны подробности дела мужа "королевы марафонов" Блиновского

Стали известны подробности дела мужа "королевы марафонов" Блиновского - РИА Новости, 12.09.2024

Стали известны подробности дела мужа "королевы марафонов" Блиновского

Операции по счетам одной из компаний мужа "королевы марафонов" Алексея Блиновского в Белгородской области приостановлены, долгов перед налоговой у бизнесмена... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T14:59

2024-09-12T14:59

2024-09-12T14:59

происшествия

белгородская область

красноярск

красноярский край

елена блиновская

алексей блиновский

гибдд мвд рф

газпром

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Операции по счетам одной из компаний мужа "королевы марафонов" Алексея Блиновского в Белгородской области приостановлены, долгов перед налоговой у бизнесмена нет, однако в 2024 году у него зафиксирован долг по штрафу ГИБДД, а также был наложен арест на его имущество, выяснило РИА Новости, изучив материалы налоговой службы, ФССП и суда. Ранее сообщалось, что Алексей Блиновский задержан в зоне СВО. Бизнесмен является мужем блогера Елены Блиновской. Супруги обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов. Согласно материалам, которые есть в распоряжении РИА Новости, в начале сентября компании Блиновского ООО "Подари мечту" приостановили налоговые операции по счетам. Как следует из открытых источников, компания была учреждена бизнесменом в 2019 году и зарегистрирована в Белгородской области. Она занимается деятельностью в сфере обработки данных и предоставления услуг по размещению информации. Кроме того, в рамках дела "королевы марафонов" был наложен арест на имущество Блиновского. Санкция была применена по решению районного суда Красноярска. Как следует из открытых источников, там у бизнесмена было зарегистрировано ООО "Нембус", занимавшееся добычей руд и песков драгоценных металлов, и руд редких металлов. Компания просуществовала с февраля 2021 года, однако в июле 2024 года была ликвидирована. Кроме этого, Блиновский владеет в Красноярском крае еще двумя действующими организациями. Он является соучредителем компаний "Праймфуд" и "Рыбная История". Также у бизнесмена в 2024 году появился долг перед ГИБДД в размере 500 рублей. Исполнительное производство было возбуждено приставами в сентябре текущего года. Общая сумма долга Блиновского вместе с ранее выявленным перед дочерним предприятием "Газпрома" в Адыгее составила 61,5 тысяч рублей. Помимо мужа "королевы марафонов" под внимание следователей попала мать Блиновской. В рамках следствия, в суд поступило ходатайство наложить арест на ее счета. В свою очередь Пресненский районный суд Москвы 30 июня 2023 года разрешил до 26 июля 2023 года арестовать деньги, которые находились на расчетных счетах матери Блиновской, открытых в банках ВТБ, "Промсвязьбанк" и "Сбербанк". Позже сторона защиты пыталась обжаловать решение, однако суд апелляционной инстанции не выявил нарушений и поддержал решение об аресте счетов. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО. Дело против ее супруга выделено в отдельное производство. Ее мужу Алексею вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. С апреля он находится в зоне СВО. При этом МВД объявило Блиновского в розыск, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, это произошло из-за того, что он не является к следователю и не знакомится с материалами дела. В четверг стало известно о его задержании в зоне СВО. -0-

https://ria.ru/20240828/blinovskaya-1869748332.html

https://ria.ru/20240724/jurist-1961652008.html

https://radiosputnik.ru/20240912/blinovskiy-1972271447.html

белгородская область

красноярск

красноярский край

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