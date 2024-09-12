Рейтинг@Mail.ru
Стали известны подробности дела мужа "королевы марафонов" Блиновского - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/podrobnosti-1972305419.html
Стали известны подробности дела мужа "королевы марафонов" Блиновского
Стали известны подробности дела мужа "королевы марафонов" Блиновского - РИА Новости, 12.09.2024
Стали известны подробности дела мужа "королевы марафонов" Блиновского
Операции по счетам одной из компаний мужа "королевы марафонов" Алексея Блиновского в Белгородской области приостановлены, долгов перед налоговой у бизнесмена... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T14:59
2024-09-12T14:59
происшествия
белгородская область
красноярск
красноярский край
елена блиновская
алексей блиновский
гибдд мвд рф
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969530084_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_b27a9e05dc31b38c495ac02584efab15.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Операции по счетам одной из компаний мужа "королевы марафонов" Алексея Блиновского в Белгородской области приостановлены, долгов перед налоговой у бизнесмена нет, однако в 2024 году у него зафиксирован долг по штрафу ГИБДД, а также был наложен арест на его имущество, выяснило РИА Новости, изучив материалы налоговой службы, ФССП и суда. Ранее сообщалось, что Алексей Блиновский задержан в зоне СВО. Бизнесмен является мужем блогера Елены Блиновской. Супруги обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов. Согласно материалам, которые есть в распоряжении РИА Новости, в начале сентября компании Блиновского ООО "Подари мечту" приостановили налоговые операции по счетам. Как следует из открытых источников, компания была учреждена бизнесменом в 2019 году и зарегистрирована в Белгородской области. Она занимается деятельностью в сфере обработки данных и предоставления услуг по размещению информации. Кроме того, в рамках дела "королевы марафонов" был наложен арест на имущество Блиновского. Санкция была применена по решению районного суда Красноярска. Как следует из открытых источников, там у бизнесмена было зарегистрировано ООО "Нембус", занимавшееся добычей руд и песков драгоценных металлов, и руд редких металлов. Компания просуществовала с февраля 2021 года, однако в июле 2024 года была ликвидирована. Кроме этого, Блиновский владеет в Красноярском крае еще двумя действующими организациями. Он является соучредителем компаний "Праймфуд" и "Рыбная История". Также у бизнесмена в 2024 году появился долг перед ГИБДД в размере 500 рублей. Исполнительное производство было возбуждено приставами в сентябре текущего года. Общая сумма долга Блиновского вместе с ранее выявленным перед дочерним предприятием "Газпрома" в Адыгее составила 61,5 тысяч рублей. Помимо мужа "королевы марафонов" под внимание следователей попала мать Блиновской. В рамках следствия, в суд поступило ходатайство наложить арест на ее счета. В свою очередь Пресненский районный суд Москвы 30 июня 2023 года разрешил до 26 июля 2023 года арестовать деньги, которые находились на расчетных счетах матери Блиновской, открытых в банках ВТБ, "Промсвязьбанк" и "Сбербанк". Позже сторона защиты пыталась обжаловать решение, однако суд апелляционной инстанции не выявил нарушений и поддержал решение об аресте счетов. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО. Дело против ее супруга выделено в отдельное производство. Ее мужу Алексею вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. С апреля он находится в зоне СВО. При этом МВД объявило Блиновского в розыск, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, это произошло из-за того, что он не является к следователю и не знакомится с материалами дела. В четверг стало известно о его задержании в зоне СВО. -0-
https://ria.ru/20240828/blinovskaya-1869748332.html
https://ria.ru/20240724/jurist-1961652008.html
https://radiosputnik.ru/20240912/blinovskiy-1972271447.html
белгородская область
красноярск
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969530084_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_22a1c8166e956173e8590812c3e27bab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, красноярск, красноярский край, елена блиновская, алексей блиновский, гибдд мвд рф, газпром, промсвязьбанк
Происшествия, Белгородская область, Красноярск, Красноярский край, Елена Блиновская, Алексей Блиновский, ГИБДД МВД РФ, Газпром, Промсвязьбанк
Стали известны подробности дела мужа "королевы марафонов" Блиновского

У Блиновского нет долгов перед налоговой, но имущество арестовано

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Елена Блиновская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Операции по счетам одной из компаний мужа "королевы марафонов" Алексея Блиновского в Белгородской области приостановлены, долгов перед налоговой у бизнесмена нет, однако в 2024 году у него зафиксирован долг по штрафу ГИБДД, а также был наложен арест на его имущество, выяснило РИА Новости, изучив материалы налоговой службы, ФССП и суда.
Ранее сообщалось, что Алексей Блиновский задержан в зоне СВО. Бизнесмен является мужем блогера Елены Блиновской. Супруги обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Елена Блиновская: чем известна "королева марафонов" и за что ее задержали
28 августа, 12:48
Согласно материалам, которые есть в распоряжении РИА Новости, в начале сентября компании Блиновского ООО "Подари мечту" приостановили налоговые операции по счетам. Как следует из открытых источников, компания была учреждена бизнесменом в 2019 году и зарегистрирована в Белгородской области. Она занимается деятельностью в сфере обработки данных и предоставления услуг по размещению информации.
Кроме того, в рамках дела "королевы марафонов" был наложен арест на имущество Блиновского. Санкция была применена по решению районного суда Красноярска. Как следует из открытых источников, там у бизнесмена было зарегистрировано ООО "Нембус", занимавшееся добычей руд и песков драгоценных металлов, и руд редких металлов. Компания просуществовала с февраля 2021 года, однако в июле 2024 года была ликвидирована.
Кроме этого, Блиновский владеет в Красноярском крае еще двумя действующими организациями. Он является соучредителем компаний "Праймфуд" и "Рыбная История".
Также у бизнесмена в 2024 году появился долг перед ГИБДД в размере 500 рублей. Исполнительное производство было возбуждено приставами в сентябре текущего года. Общая сумма долга Блиновского вместе с ранее выявленным перед дочерним предприятием "Газпрома" в Адыгее составила 61,5 тысяч рублей.
Елена Блиновская в зале суда. 24 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Юрист рассказал о долге "королевы марафонов" Блиновской перед налоговой
24 июля, 11:26
Помимо мужа "королевы марафонов" под внимание следователей попала мать Блиновской. В рамках следствия, в суд поступило ходатайство наложить арест на ее счета. В свою очередь Пресненский районный суд Москвы 30 июня 2023 года разрешил до 26 июля 2023 года арестовать деньги, которые находились на расчетных счетах матери Блиновской, открытых в банках ВТБ, "Промсвязьбанк" и "Сбербанк". Позже сторона защиты пыталась обжаловать решение, однако суд апелляционной инстанции не выявил нарушений и поддержал решение об аресте счетов.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
Дело против ее супруга выделено в отдельное производство. Ее мужу Алексею вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. С апреля он находится в зоне СВО. При этом МВД объявило Блиновского в розыск, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, это произошло из-за того, что он не является к следователю и не знакомится с материалами дела. В четверг стало известно о его задержании в зоне СВО. -0-
Алексей Блиновский - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Сослуживец Алексея Блиновского опроверг информацию о его задержании
Вчера, 13:01
 
ПроисшествияБелгородская областьКрасноярскКрасноярский крайЕлена БлиновскаяАлексей БлиновскийГИБДД МВД РФГазпромПромсвязьбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала