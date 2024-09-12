https://ria.ru/20240912/peskov-1972364393.html

Советник Моди не передавал Путину посланий от Зеленского

Советник Моди не передавал Путину посланий от Зеленского - РИА Новости, 12.09.2024

Советник Моди не передавал Путину посланий от Зеленского

Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал не передавал президенту РФ Владимиру Путину слов от Владимира Зеленского, сообщил... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T18:53

2024-09-12T18:53

2024-09-12T18:53

индия

россия

дмитрий песков

аджит довал

владимир путин

владимир зеленский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал не передавал президенту РФ Владимиру Путину слов от Владимира Зеленского, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Нет, не передавал", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20240912/kiev-1972362769.html

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индия, россия, дмитрий песков, аджит довал, владимир путин, владимир зеленский