Рейтинг@Mail.ru
Советник Моди не передавал Путину посланий от Зеленского - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/peskov-1972364393.html
Советник Моди не передавал Путину посланий от Зеленского
Советник Моди не передавал Путину посланий от Зеленского - РИА Новости, 12.09.2024
Советник Моди не передавал Путину посланий от Зеленского
Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал не передавал президенту РФ Владимиру Путину слов от Владимира Зеленского, сообщил... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:53
2024-09-12T18:53
индия
россия
дмитрий песков
аджит довал
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972305235_0:0:3164:1781_1920x0_80_0_0_b2dc6b9ea79ccb5fcbd887c925db70c8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал не передавал президенту РФ Владимиру Путину слов от Владимира Зеленского, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Нет, не передавал", - ответил Песков на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20240912/kiev-1972362769.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972305235_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_c5e4aa510aa2b175e9147788dddbc2a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, россия, дмитрий песков, аджит довал, владимир путин, владимир зеленский
Индия, Россия, Дмитрий Песков, Аджит Довал, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Советник Моди не передавал Путину посланий от Зеленского

Песков: советник премьера Индии Довал не передавал Путину слов от Зеленского

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Кумар Довал во время встречи в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Кумар Довал во время встречи в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Кумар Довал во время встречи в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал не передавал президенту РФ Владимиру Путину слов от Владимира Зеленского, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Нет, не передавал", - ответил Песков на соответствующий вопрос.
Президент РФ Владимир Путин и советник премьер-министра Республики Индии по национальной безопасности Аджит Кумар Довал во время встречи в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Советник Моди пересказал Путину беседу премьера Индии с Зеленским
Вчера, 18:45
 
ИндияРоссияДмитрий ПесковАджит ДовалВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала