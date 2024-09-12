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Курская пенсионерка рассказала, как ночевала в подвале из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 12.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:48 12.09.2024 (обновлено: 19:33 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/pensionerka-1972363545.html
Курская пенсионерка рассказала, как ночевала в подвале из-за обстрелов ВСУ
Курская пенсионерка рассказала, как ночевала в подвале из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 12.09.2024
Курская пенсионерка рассказала, как ночевала в подвале из-за обстрелов ВСУ
Пенсионерка из поселка Новосотницкий в Курской области Мария Селюнина рассказала РИА Новости, как в 81 год была вынуждена провести три ночи в подвале, прячась... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:48
2024-09-12T19:33
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
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ПОС. НОВОСОТНИЦКИЙ (Курская обл.), 12 сен - РИА Новости. Пенсионерка из поселка Новосотницкий в Курской области Мария Селюнина рассказала РИА Новости, как в 81 год была вынуждена провести три ночи в подвале, прячась от обстрелов ВСУ. По словам местных волонтеров, доставлявших в "серую зону" гуманитарную помощь, бабушка Маша не захотела эвакуироваться, и единственная из мирных жителей осталась в поселке Новосотницкий. "Мне здесь намного лучше, чем я была бы в тесноте вместе со всеми (в ПВР – ред.). Если гремит, я прячусь в подвал. Когда тихо, я здесь. Не боюсь. Хотя вначале было страшно, прилетов было больше… Когда началось, 8-10 (августа – ред.) было очень страшно - брала одежду и ночевала в подвале. А потом привыкла. Смотрю, с какой стороны грохот, и понимаю, нужно прятаться или нет. Ориентируюсь уже, с какой стороны "наши", с какой – нет. Когда тихо, я уточек накормлю, на огороде поработаю", - сказала пенсионерка. Марии Николаевне 81 год, но, как отмечает женщина, в душе она молодая и старости не чувствует, только "тело подводит". Волонтеры доставляют женщине лекарства и продукты. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военных, 101 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240910/pensionery-1971939030.html
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"Ночевала три ночи в подвале" – курская пенсионерка о том, как пряталась от обстрелов ВСУ
Единственная оставшаяся жительница в обстреливаемом поселке Новосотницкий в Курской области 81-летняя Мария Селюнина рассказала РИА Новости, что никуда не уедет и будет ждать победы, как в Великую Отечественную войну. Во время нападения ВСУ на российский регион она была вынуждена провести три ночи в подвале, прячась от обстрелов.
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россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Курская пенсионерка рассказала, как ночевала в подвале из-за обстрелов ВСУ

Бабушка из курского поселка из-за обстрелов ВСУ три дня ночевала в подвале

Читать ria.ru в
ПОС. НОВОСОТНИЦКИЙ (Курская обл.), 12 сен - РИА Новости. Пенсионерка из поселка Новосотницкий в Курской области Мария Селюнина рассказала РИА Новости, как в 81 год была вынуждена провести три ночи в подвале, прячась от обстрелов ВСУ.
По словам местных волонтеров, доставлявших в "серую зону" гуманитарную помощь, бабушка Маша не захотела эвакуироваться, и единственная из мирных жителей осталась в поселке Новосотницкий.
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"Мне здесь намного лучше, чем я была бы в тесноте вместе со всеми (в ПВР – ред.). Если гремит, я прячусь в подвал. Когда тихо, я здесь. Не боюсь. Хотя вначале было страшно, прилетов было больше… Когда началось, 8-10 (августа – ред.) было очень страшно - брала одежду и ночевала в подвале. А потом привыкла. Смотрю, с какой стороны грохот, и понимаю, нужно прятаться или нет. Ориентируюсь уже, с какой стороны "наши", с какой – нет. Когда тихо, я уточек накормлю, на огороде поработаю", - сказала пенсионерка.
Марии Николаевне 81 год, но, как отмечает женщина, в душе она молодая и старости не чувствует, только "тело подводит". Волонтеры доставляют женщине лекарства и продукты.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военных, 101 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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