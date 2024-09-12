https://ria.ru/20240912/pasport-1972342023.html
Ветерану ВОВ в Финляндии впервые выдали российский паспорт по новому закону
Ветерану ВОВ в Финляндии впервые выдали российский паспорт по новому закону - РИА Новости, 12.09.2024
Ветерану ВОВ в Финляндии впервые выдали российский паспорт по новому закону
Посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов вручил российский паспорт гражданке Финляндии Александре Сеппеля, которая стала первым на территории Финляндии ветераном... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T17:16
2024-09-12T17:16
2024-09-12T17:20
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов вручил российский паспорт гражданке Финляндии Александре Сеппеля, которая стала первым на территории Финляндии ветераном Великой Отечественной войны, принятой в российское гражданство по закону от октября 2023, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте посольства РФ. "Александра Викторовна стала первым ветераном Великой Отечественной войны, принятым в российское гражданство на территории Финляндии в соответствии с положениями нового закона, вступившего в силу в октябре 2023 года", - сказано в заявлении. Уточняется, что церемония вручения прошла в четверг в торжественной обстановке и теплой, дружеской атмосфере. Дипломаты пообщались с Александрой Сеппеля и поздравили ее с получением гражданства. Жительница блокадного Ленинграда обратилась с ходатайством о вступлении в гражданство весной этого года, сообщают в дипмиссии.
https://ria.ru/20240507/pasport-1944526095.html
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финляндия, россия, ленинград, павел кузнецов, в мире
Финляндия, Россия, Ленинград, Павел Кузнецов, В мире
Ветерану ВОВ в Финляндии впервые выдали российский паспорт по новому закону
Посол Кузнецов вручил паспорт РФ ветерану ВОВ в Финляндии по новому закону