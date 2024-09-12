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В Черкассах осквернили памятник погибшим украинским военным - РИА Новости, 12.09.2024
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13:48 12.09.2024 (обновлено: 13:50 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/pamyatnik-1972287638.html
В Черкассах осквернили памятник погибшим украинским военным
В Черкассах осквернили памятник погибшим украинским военным - РИА Новости, 12.09.2024
В Черкассах осквернили памятник погибшим украинским военным
Неизвестные осквернили памятник погибшим украинским военным в Черкассах, открыто уголовное дело, сообщает в четверг телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T13:48
2024-09-12T13:50
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Неизвестные осквернили памятник погибшим украинским военным в Черкассах, открыто уголовное дело, сообщает в четверг телеканал "Общественное". "В Черкассах неизвестные оставили бранные надписи на мемориальном комплексе погибшим… воинам на площади Славы. Коммунальщики наводят там порядок, а горожан призывают обратиться в полицию, если они знают, кто это сделал", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. "Общественное" со ссылкой на пресс-секретаря главного регионального управления нацполиции Зою Вовк сообщает, что правоохранители на данный момент разыскивает причастных. Возбуждено уголовное дело по статье "Осквернение памятника, установленного в память тех, кто защищал независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины". Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
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в мире, черкассы
В мире, Черкассы
В Черкассах осквернили памятник погибшим украинским военным

"Общественное": в Черкассах осквернили памятник погибшим украинским военным

© Фото : Оксана КоцуконьОскверненный памятник погибшим украинским военным в Черкассах
Оскверненный памятник погибшим украинским военным в Черкассах - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото : Оксана Коцуконь
Оскверненный памятник погибшим украинским военным в Черкассах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Неизвестные осквернили памятник погибшим украинским военным в Черкассах, открыто уголовное дело, сообщает в четверг телеканал "Общественное".
"В Черкассах неизвестные оставили бранные надписи на мемориальном комплексе погибшим… воинам на площади Славы. Коммунальщики наводят там порядок, а горожан призывают обратиться в полицию, если они знают, кто это сделал", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
"Общественное" со ссылкой на пресс-секретаря главного регионального управления нацполиции Зою Вовк сообщает, что правоохранители на данный момент разыскивает причастных. Возбуждено уголовное дело по статье "Осквернение памятника, установленного в память тех, кто защищал независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины". Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
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