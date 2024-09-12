https://ria.ru/20240912/otnosheniya-1972273338.html

Путин рассказал о развитии российско-китайских отношений

Путин рассказал о развитии российско-китайских отношений - РИА Новости, 12.09.2024

Путин рассказал о развитии российско-китайских отношений

Двусторонние отношения России и Китая развиваются весьма успешно по многим направлениям, в том числе речь идет о взаимодействии в международных делах, экономике РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T13:03

2024-09-12T13:03

2024-09-12T13:15

россия

китай

владимир путин

ван и (политик)

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Двусторонние отношения России и Китая развиваются весьма успешно по многим направлениям, в том числе речь идет о взаимодействии в международных делах, экономике и гуманитарной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И."Что касается двусторонних отношений, они развиваются весьма успешно, причем по всем направлениям. Это касается координации нашей работы на международной арене, это касается вопросов, связанных с экономическим взаимодействием, на культурном, гуманитарном треке", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240907/glavy-1971261032.html

россия

китай

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2024

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россия, китай, владимир путин, ван и (политик), в мире