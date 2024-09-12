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Путин рассказал о развитии российско-китайских отношений - РИА Новости, 12.09.2024
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13:03 12.09.2024 (обновлено: 13:15 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/otnosheniya-1972273338.html
Путин рассказал о развитии российско-китайских отношений
Путин рассказал о развитии российско-китайских отношений - РИА Новости, 12.09.2024
Путин рассказал о развитии российско-китайских отношений
Двусторонние отношения России и Китая развиваются весьма успешно по многим направлениям, в том числе речь идет о взаимодействии в международных делах, экономике РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T13:03
2024-09-12T13:15
россия
китай
владимир путин
ван и (политик)
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Двусторонние отношения России и Китая развиваются весьма успешно по многим направлениям, в том числе речь идет о взаимодействии в международных делах, экономике и гуманитарной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И."Что касается двусторонних отношений, они развиваются весьма успешно, причем по всем направлениям. Это касается координации нашей работы на международной арене, это касается вопросов, связанных с экономическим взаимодействием, на культурном, гуманитарном треке", - сказал Путин.
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россия, китай, владимир путин, ван и (политик), в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, Ван И (политик), В мире
Путин рассказал о развитии российско-китайских отношений

Путин: отношения России и КНР развиваются весьма успешно по многим направлениям

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги КНР и России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Двусторонние отношения России и Китая развиваются весьма успешно по многим направлениям, в том числе речь идет о взаимодействии в международных делах, экономике и гуманитарной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И.
"Что касается двусторонних отношений, они развиваются весьма успешно, причем по всем направлениям. Это касается координации нашей работы на международной арене, это касается вопросов, связанных с экономическим взаимодействием, на культурном, гуманитарном треке", - сказал Путин.
Ту-22М3 - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Главы ЦРУ и МИ-6 обвинили Россию и Китай в беспрецедентных угрозах
7 сентября, 13:35
 
РоссияКитайВладимир ПутинВан И (политик)В мире
 
 
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