https://ria.ru/20240912/orenburg-1972303512.html

Форум "Евразия Global" пройдет в Оренбурге с 24 по 29 сентября

Форум "Евразия Global" пройдет в Оренбурге с 24 по 29 сентября - РИА Новости, 12.09.2024

Форум "Евразия Global" пройдет в Оренбурге с 24 по 29 сентября

Форум "Евразия Global" платформы "Росмолодежь.События" состоится в Оренбурге с 24 по 29 сентября, в нем примут участие около 500 человек, в том числе... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T14:52

2024-09-12T14:52

2024-09-12T14:52

оренбургская область

оренбург

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Форум "Евразия Global" платформы "Росмолодежь.События" состоится в Оренбурге с 24 по 29 сентября, в нем примут участие около 500 человек, в том числе представители 130 иностранных государств, сообщает пресс-служба регионального правительства. Там отметили, что форум ежегодно проходит в Оренбурге с 2016 года по инициативе президента. В числе участников форума – резиденты Международных клубов дружбы, активисты, студенты, представители общественных объединений, организаций, работающая и творческая молодежь. На форуме участникам предстоит обсудить вопросы международного сотрудничества, разработать способы эффективного взаимодействия. Кроме того, наладить полезные связи. Вместе с экспертами молодежь со всего мира выстроит систему международного взаимодействия, построенного на принципах дружбы, товарищества и взаимоуважения. На вопросы участников ответят российские и иностранные политики, занимающиеся международными отношениями, специалисты в сфере образования, культурные деятели, спортсмены, эксперты в сфере медиа, бизнесмены, представители общественных объединений. В программе ожидаются пленарные сессии, хакатоны, мастер-классы, обмен лучшими практиками и другие интерактивные форматы взаимодействия. Также участников ждет знакомство с культурой различных стран. По данным пресс-службы, Международный молодежный форум "Евразия Global" продолжит дело Всемирного фестиваля молодежи. Итогом работы форума станет дорожная карта для Международных клубов дружбы – проекта, созданного для сохранения и развития постфестивального наследия. На форуме будет создана единая модель взаимодействия молодежных организаций разных стран и 89 Международных клубов дружбы в субъектах России. Организаторы Международного молодежного форума "Евразия Global" – Федеральное агентство по делам молодежи и правительство Оренбургской области. Соорганизатор мероприятия – Дирекция Всемирного фестиваля молодежи.

https://ria.ru/20240905/pasler--1970899898.html

https://ria.ru/20240904/orenburzhe-1970584418.html

оренбург

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбург, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)