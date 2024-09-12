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СМИ: Испания запретила венгерской компании покупку Talgo из-за Киева - РИА Новости, 12.09.2024
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10:52 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/orban-1972235495.html
СМИ: Испания запретила венгерской компании покупку Talgo из-за Киева
СМИ: Испания запретила венгерской компании покупку Talgo из-за Киева - РИА Новости, 12.09.2024
СМИ: Испания запретила венгерской компании покупку Talgo из-за Киева
Испания заблокировала приобретение консорциумом из Венгрии Ganz Mavag испанской вагоностроительной компании Talgo, так как, по мнению Мадрида, "дружественное... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T10:52
2024-09-12T10:52
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Испания заблокировала приобретение консорциумом из Венгрии Ganz Mavag испанской вагоностроительной компании Talgo, так как, по мнению Мадрида, "дружественное России" правительство венгерского премьера Виктора Орбана не должно приобретать технологии, которые могут быть полезны Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. Машиностроительный консорциум из Венгрии Ganz Mavag в марте подал заявку на приобретение испанской вагоностроительной компании Talgo. Как пишет Financial Times, Ganz Mavag поддерживается инвестициями со стороны венгерского производителя поездов Magyar Vagon, который, как утверждает Испания, "в конечном итоге контролируется" венгерской нефтяной компанией MOL. Издание со ссылкой на шесть дипломатов сообщает, что ряд стран ЕС озабочены "связями" компании MOL с Россией. "Мадрид наложил вето на предложение (по приобретению Talgo - ред.) на сумму 619 миллионов евро отчасти потому, что компания могла бы оказать содействие в восстановлении Украины, помогая ей укрепить железнодорожное сообщение с ЕС", - пишет издание со ссылкой на высокопоставленного испанского правительственного чиновника. По словам чиновника, Talgo обладает передовыми технологиями автоматической смены колеи, которые могут позволить поездам беспрепятственно перемещаться между украинскими железнодорожными путями и более узкими рельсами в соседних европейских странах. По данным Financial Times, Испания засекретила документы, объясняющие ее решение, которое она приняла по соображениям "общественной безопасности и порядка", и отказалась комментировать, связаны ли ее опасения с Орбаном и его отношениями с Россией. Как сообщается, консорциум Ganz Mavag уже заявил, что "нет обоснованных причин" для вето Испании, и пообещал начать судебный процесс против испанского правительства. В начале июля Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и ряд европейских политиков выступили с заявлением, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ и Китай, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе критикуют венгерскую мирную инициативу из зависти.
https://ria.ru/20240910/evrokomissiya-1971850121.html
https://ria.ru/20240907/orban-1971243341.html
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в мире, испания, украина, россия, виктор орбан, жозеп боррель, владимир путин, евросоюз
В мире, Испания, Украина, Россия, Виктор Орбан, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Евросоюз
СМИ: Испания запретила венгерской компании покупку Talgo из-за Киева

FT: Испания запретила венгерской компании покупку Talgo из-за политики Орбана

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Испания заблокировала приобретение консорциумом из Венгрии Ganz Mavag испанской вагоностроительной компании Talgo, так как, по мнению Мадрида, "дружественное России" правительство венгерского премьера Виктора Орбана не должно приобретать технологии, которые могут быть полезны Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
Машиностроительный консорциум из Венгрии Ganz Mavag в марте подал заявку на приобретение испанской вагоностроительной компании Talgo. Как пишет Financial Times, Ganz Mavag поддерживается инвестициями со стороны венгерского производителя поездов Magyar Vagon, который, как утверждает Испания, "в конечном итоге контролируется" венгерской нефтяной компанией MOL. Издание со ссылкой на шесть дипломатов сообщает, что ряд стран ЕС озабочены "связями" компании MOL с Россией.
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"Мадрид наложил вето на предложение (по приобретению Talgo - ред.) на сумму 619 миллионов евро отчасти потому, что компания могла бы оказать содействие в восстановлении Украины, помогая ей укрепить железнодорожное сообщение с ЕС", - пишет издание со ссылкой на высокопоставленного испанского правительственного чиновника.
По словам чиновника, Talgo обладает передовыми технологиями автоматической смены колеи, которые могут позволить поездам беспрепятственно перемещаться между украинскими железнодорожными путями и более узкими рельсами в соседних европейских странах.
По данным Financial Times, Испания засекретила документы, объясняющие ее решение, которое она приняла по соображениям "общественной безопасности и порядка", и отказалась комментировать, связаны ли ее опасения с Орбаном и его отношениями с Россией.
Как сообщается, консорциум Ganz Mavag уже заявил, что "нет обоснованных причин" для вето Испании, и пообещал начать судебный процесс против испанского правительства.
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В начале июля Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и ряд европейских политиков выступили с заявлением, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ и Китай, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе критикуют венгерскую мирную инициативу из зависти.
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