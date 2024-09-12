https://ria.ru/20240912/opasnost-1972218337.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.09.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в шестой раз за четверг в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T09:16
2024-09-12T09:16
2024-09-12T09:17
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
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ВОРОНЕЖ, 12 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в шестой раз за четверг в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в ночь на четверг в 2:51 мск. Сигнал был отменён спустя 7 минут в 2:58. Повторно сигнал был запущен еще четыре раза. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Смирнов. Сигнал ракетной опасности был отменен спустя три минуты, в 9:00.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили ракетную опасность
Смирнов: в Курской области в шестой раз за день объявили ракетную опасность