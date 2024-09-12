https://ria.ru/20240912/okean-2024-1972205173.html

Корабли ТОФ в ходе учений поразили ракету-мишень условного противника

Корабли ТОФ в ходе учений поразили ракету-мишень условного противника - РИА Новости, 12.09.2024

Корабли ТОФ в ходе учений поразили ракету-мишень условного противника

Боевые корабли ТОФ в ходе учений "Океан-2024" зенитными ракетами и артиллерией уничтожили ракету-мишень условного противника, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T05:33

2024-09-12T05:33

2024-09-12T05:35

северный ледовитый океан

балтийское море

тихоокеанский флот вмф россии

россия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Боевые корабли ТОФ в ходе учений "Океан-2024" зенитными ракетами и артиллерией уничтожили ракету-мишень условного противника, сообщило Минобороны РФ. "Два корвета Тихоокеанского флота, действующие в составе тактической группы, своевременно обнаружили пуск ракеты-мишени и взяли её на сопровождение, а расчёты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Редут" уничтожили сверхзвуковую цель на безопасном для кораблей расстоянии. Синхронно с ЗРК огонь по цели вели 100-мм артиллерийские установки "А-190". В рамках эпизода учения корабли задействовали комплексы постановки пассивных помех", - говорится в сообщении. Отмечается, что район выполнения ракетной стрельбы был закрыт для гражданского судоходства. Кроме того, более 15 боевых кораблей и судов обеспечения ТОФ обеспечивали безопасность стрельбы. Во вторник Минобороны сообщило о начале планового стратегического учения "Океан-2024", которое продлится до 16 сентября включительно. Учение проводится в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава. Основными задачами учения являются проверка готовности руководящего состава объединений и соединений ВМФ к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море.

https://ria.ru/20240912/tu-22m3-1972203829.html

https://ria.ru/20240911/okean-2024-1971963833.html

северный ледовитый океан

балтийское море

россия

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северный ледовитый океан, балтийское море, тихоокеанский флот вмф россии, россия