https://ria.ru/20240912/ogranicheniya-1972339326.html

В США не ожидают скорого изменения подхода к ударам по России, пишет NYT

В США не ожидают скорого изменения подхода к ударам по России, пишет NYT - РИА Новости, 12.09.2024

В США не ожидают скорого изменения подхода к ударам по России, пишет NYT

В США не ожидают скорого изменения подхода к ограничениям на использование Киевом американского оружия для атак на территорию России, также неясно, разрешит ли... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T17:09

2024-09-12T17:09

2024-09-12T17:09

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В США не ожидают скорого изменения подхода к ограничениям на использование Киевом американского оружия для атак на территорию России, также неясно, разрешит ли Вашингтон наносить удары по РФ с помощью крылатых ракет большой дальности JASSM в случае их поставки на Украину, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников. Президент США Джо Байден ранее заявил, что вопрос о разрешении Украине использовать ATACMS для нанесения ударов вглубь территории РФ прорабатывается. "Скорое изменение в ограничениях не ожидается. И, в конечном итоге, решение за Байденом", - пишет издание. По данным газеты, Байден, похоже, обдумывает, в какой степени можно ослабить ограничения, наложенные на использование Киевом оперативно-тактических ракет ATACMS. По словам одного из американских чиновников, даже если Вашингтон примет решение передать Украине JASSM, пройдут месяцы, прежде чем их поставят. "И остается неясным, разрешит ли администрация Байдена запускать JASSM по территории России, в отличие от Крыма (и новых регионов РФ - ред.)", - отмечает издание. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет в том, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по ее территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, киев, джо байден, нато, вооруженные силы украины, в мире, сша