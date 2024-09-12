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В США не ожидают скорого изменения подхода к ударам по России, пишет NYT - РИА Новости, 12.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:09 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/ogranicheniya-1972339326.html
В США не ожидают скорого изменения подхода к ударам по России, пишет NYT
В США не ожидают скорого изменения подхода к ударам по России, пишет NYT - РИА Новости, 12.09.2024
В США не ожидают скорого изменения подхода к ударам по России, пишет NYT
В США не ожидают скорого изменения подхода к ограничениям на использование Киевом американского оружия для атак на территорию России, также неясно, разрешит ли... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T17:09
2024-09-12T17:09
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
джо байден
нато
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В США не ожидают скорого изменения подхода к ограничениям на использование Киевом американского оружия для атак на территорию России, также неясно, разрешит ли Вашингтон наносить удары по РФ с помощью крылатых ракет большой дальности JASSM в случае их поставки на Украину, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников. Президент США Джо Байден ранее заявил, что вопрос о разрешении Украине использовать ATACMS для нанесения ударов вглубь территории РФ прорабатывается. "Скорое изменение в ограничениях не ожидается. И, в конечном итоге, решение за Байденом", - пишет издание. По данным газеты, Байден, похоже, обдумывает, в какой степени можно ослабить ограничения, наложенные на использование Киевом оперативно-тактических ракет ATACMS. По словам одного из американских чиновников, даже если Вашингтон примет решение передать Украине JASSM, пройдут месяцы, прежде чем их поставят. "И остается неясным, разрешит ли администрация Байдена запускать JASSM по территории России, в отличие от Крыма (и новых регионов РФ - ред.)", - отмечает издание. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет в том, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по ее территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
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россия, украина, киев, джо байден, нато, вооруженные силы украины, в мире, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Джо Байден, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире, США
В США не ожидают скорого изменения подхода к ударам по России, пишет NYT

NYT: в США не ждут скорого изменения подхода к ограничениям на удары ВСУ по РФ

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В США не ожидают скорого изменения подхода к ограничениям на использование Киевом американского оружия для атак на территорию России, также неясно, разрешит ли Вашингтон наносить удары по РФ с помощью крылатых ракет большой дальности JASSM в случае их поставки на Украину, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.
Президент США Джо Байден ранее заявил, что вопрос о разрешении Украине использовать ATACMS для нанесения ударов вглубь территории РФ прорабатывается.
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"Скорое изменение в ограничениях не ожидается. И, в конечном итоге, решение за Байденом", - пишет издание.
По данным газеты, Байден, похоже, обдумывает, в какой степени можно ослабить ограничения, наложенные на использование Киевом оперативно-тактических ракет ATACMS.
По словам одного из американских чиновников, даже если Вашингтон примет решение передать Украине JASSM, пройдут месяцы, прежде чем их поставят.
"И остается неясным, разрешит ли администрация Байдена запускать JASSM по территории России, в отличие от Крыма (и новых регионов РФ - ред.)", - отмечает издание.
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Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет в том, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по ее территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевДжо БайденНАТОВооруженные силы УкраиныВ миреСША
 
 
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