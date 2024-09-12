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Украинские войска 18 раз обстреляли ДНР
Украинские войска 18 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 12.09.2024
Украинские войска 18 раз обстреляли ДНР
Украинские войска 18 раз атаковали территорию ДНР в четверг, выпустив более 40 боеприпасов, погиб один человек, еще двое пострадали, сообщил глава региона Денис РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T21:28
2024-09-12T21:28
2024-09-12T21:28
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денис пушилин
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска 18 раз атаковали территорию ДНР в четверг, выпустив более 40 боеприпасов, погиб один человек, еще двое пострадали, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 18 вооруженных атак, выпущено более 40 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия калибром 220 миллиметров, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - говорится в сообщении главы ДНР в Telegram-канале. Ранее мэр Горловки сообщал, что при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ в жилмассиве "Строитель" пострадали три человека. Позже мэр сообщил, что один из них скончался в больнице. По данным Пушилина, пострадавшие - сотрудники ГУП ДНР "Комтел", им оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, вследствие украинской агрессии повреждения получили десять жилых домостроений, котельная, остановка общественного транспорта и две трансформаторные подстанции, а также автомобиль ГУП ДНР "Комтел".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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денис пушилин, донецкая народная республика, украина, горловка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, Вооруженные силы Украины, Происшествия