Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска 18 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:28 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/obstrely-1972388127.html
Украинские войска 18 раз обстреляли ДНР
Украинские войска 18 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 12.09.2024
Украинские войска 18 раз обстреляли ДНР
Украинские войска 18 раз атаковали территорию ДНР в четверг, выпустив более 40 боеприпасов, погиб один человек, еще двое пострадали, сообщил глава региона Денис РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T21:28
2024-09-12T21:28
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
украина
горловка
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска 18 раз атаковали территорию ДНР в четверг, выпустив более 40 боеприпасов, погиб один человек, еще двое пострадали, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 18 вооруженных атак, выпущено более 40 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия калибром 220 миллиметров, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - говорится в сообщении главы ДНР в Telegram-канале. Ранее мэр Горловки сообщал, что при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ в жилмассиве "Строитель" пострадали три человека. Позже мэр сообщил, что один из них скончался в больнице. По данным Пушилина, пострадавшие - сотрудники ГУП ДНР "Комтел", им оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, вследствие украинской агрессии повреждения получили десять жилых домостроений, котельная, остановка общественного транспорта и две трансформаторные подстанции, а также автомобиль ГУП ДНР "Комтел".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
донецкая народная республика
украина
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис пушилин, донецкая народная республика, украина, горловка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска 18 раз обстреляли ДНР

Пушилин: ВСУ 18 раз атаковали ДНР в четверг, выпустив более 40 боеприпасов

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска 18 раз атаковали территорию ДНР в четверг, выпустив более 40 боеприпасов, погиб один человек, еще двое пострадали, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 18 вооруженных атак, выпущено более 40 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия калибром 220 миллиметров, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - говорится в сообщении главы ДНР в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Ранее мэр Горловки сообщал, что при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ в жилмассиве "Строитель" пострадали три человека. Позже мэр сообщил, что один из них скончался в больнице. По данным Пушилина, пострадавшие - сотрудники ГУП ДНР "Комтел", им оказана необходимая медицинская помощь.
Кроме того, вследствие украинской агрессии повреждения получили десять жилых домостроений, котельная, остановка общественного транспорта и две трансформаторные подстанции, а также автомобиль ГУП ДНР "Комтел".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Атаки беспилотников: определился победитель в войне ПВО России и Украины
11 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаГорловкаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала