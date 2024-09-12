https://ria.ru/20240912/obstrel-1972299849.html

ВСУ обстреляли три села в Белгородской области

ВСУ обстреляли три села в Белгородской области - РИА Новости, 12.09.2024

ВСУ обстреляли три села в Белгородской области

Три села в Белгородской области попали под удары украинских войск, повреждены несколько домов, автомобилей и сельхозпредприятие, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T14:38

2024-09-12T14:38

2024-09-12T14:38

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

муром

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Три села в Белгородской области попали под удары украинских войск, повреждены несколько домов, автомобилей и сельхозпредприятие, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Шебекинском городском округе село Новая Таволжанка попало под обстрел. Повреждены остекление одного МКД (многоквартирного дома - ред.), фасад частного дома, забор и два легковых автомобиля. В селе Муром в результате атаки дрона повреждена кровля одного корпуса на территории сельхозпредприятия", - написал он. Гладков добавил, что в селе Берёзовка Борисовского района после сброса двух взрывных устройств с дрона повреждена крыша частного домовладения. По данным губернатора, во всех случаях обошлось без пострадавших. "Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, муром, вячеслав гладков