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ВСУ обстреляли три села в Белгородской области - РИА Новости, 12.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:38 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/obstrel-1972299849.html
ВСУ обстреляли три села в Белгородской области
ВСУ обстреляли три села в Белгородской области - РИА Новости, 12.09.2024
ВСУ обстреляли три села в Белгородской области
Три села в Белгородской области попали под удары украинских войск, повреждены несколько домов, автомобилей и сельхозпредприятие, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T14:38
2024-09-12T14:38
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
муром
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Три села в Белгородской области попали под удары украинских войск, повреждены несколько домов, автомобилей и сельхозпредприятие, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Шебекинском городском округе село Новая Таволжанка попало под обстрел. Повреждены остекление одного МКД (многоквартирного дома - ред.), фасад частного дома, забор и два легковых автомобиля. В селе Муром в результате атаки дрона повреждена кровля одного корпуса на территории сельхозпредприятия", - написал он. Гладков добавил, что в селе Берёзовка Борисовского района после сброса двух взрывных устройств с дрона повреждена крыша частного домовладения. По данным губернатора, во всех случаях обошлось без пострадавших. "Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, муром, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Муром, Вячеслав Гладков
ВСУ обстреляли три села в Белгородской области

Гладков: три села в Белгородской области попали под обстрел украинских войск

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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БЕЛГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Три села в Белгородской области попали под удары украинских войск, повреждены несколько домов, автомобилей и сельхозпредприятие, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Шебекинском городском округе село Новая Таволжанка попало под обстрел. Повреждены остекление одного МКД (многоквартирного дома - ред.), фасад частного дома, забор и два легковых автомобиля. В селе Муром в результате атаки дрона повреждена кровля одного корпуса на территории сельхозпредприятия", - написал он.
Гладков добавил, что в селе Берёзовка Борисовского района после сброса двух взрывных устройств с дрона повреждена крыша частного домовладения. По данным губернатора, во всех случаях обошлось без пострадавших.
"Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - подчеркнул глава региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьМуромВячеслав Гладков
 
 
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