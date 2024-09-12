https://ria.ru/20240912/obstrel-1972299849.html
ВСУ обстреляли три села в Белгородской области
ВСУ обстреляли три села в Белгородской области - РИА Новости, 12.09.2024
ВСУ обстреляли три села в Белгородской области
Три села в Белгородской области попали под удары украинских войск, повреждены несколько домов, автомобилей и сельхозпредприятие, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T14:38
2024-09-12T14:38
2024-09-12T14:38
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
муром
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
БЕЛГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Три села в Белгородской области попали под удары украинских войск, повреждены несколько домов, автомобилей и сельхозпредприятие, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Шебекинском городском округе село Новая Таволжанка попало под обстрел. Повреждены остекление одного МКД (многоквартирного дома - ред.), фасад частного дома, забор и два легковых автомобиля. В селе Муром в результате атаки дрона повреждена кровля одного корпуса на территории сельхозпредприятия", - написал он. Гладков добавил, что в селе Берёзовка Борисовского района после сброса двух взрывных устройств с дрона повреждена крыша частного домовладения. По данным губернатора, во всех случаях обошлось без пострадавших. "Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
белгородская область
муром
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, муром, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Муром, Вячеслав Гладков
ВСУ обстреляли три села в Белгородской области
Гладков: три села в Белгородской области попали под обстрел украинских войск