https://ria.ru/20240912/obstrel-1972224733.html

Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов по Херсонской области за сутки

Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 12.09.2024

Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов по Херсонской области за сутки

Украинские войска за минувшие сутки нанесли 38 артиллерийских ударов по девяти населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T09:52

2024-09-12T09:52

2024-09-12T09:57

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

новая каховка

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ГЕНИЧЕСК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли 38 артиллерийских ударов по девяти населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. В среду источник сообщал, что ВСУ за сутки нанесли 43 удара по девяти населенным пунктам Херсонской области. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 16 прилетов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Под огонь попали девять населенных пунктов области", - сказал источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Маячка, Алешки, Раздольное, Днепряны, Великая Лепетиха, Каховка, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Каховка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

новая каховка

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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, новая каховка