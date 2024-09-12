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Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 12.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:52 12.09.2024 (обновлено: 09:57 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/obstrel-1972224733.html
Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 12.09.2024
Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов по Херсонской области за сутки
Украинские войска за минувшие сутки нанесли 38 артиллерийских ударов по девяти населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T09:52
2024-09-12T09:57
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
новая каховка
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ГЕНИЧЕСК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли 38 артиллерийских ударов по девяти населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. В среду источник сообщал, что ВСУ за сутки нанесли 43 удара по девяти населенным пунктам Херсонской области. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 16 прилетов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Под огонь попали девять населенных пунктов области", - сказал источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Маячка, Алешки, Раздольное, Днепряны, Великая Лепетиха, Каховка, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Каховка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия, Новая Каховка
Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ за сутки нанесли 38 ударов по девяти населенным пунктам Херсонской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли 38 артиллерийских ударов по девяти населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
В среду источник сообщал, что ВСУ за сутки нанесли 43 удара по девяти населенным пунктам Херсонской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 16 прилетов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Под огонь попали девять населенных пунктов области", - сказал источник.
Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Маячка, Алешки, Раздольное, Днепряны, Великая Лепетиха, Каховка, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Каховка.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияНовая Каховка
 
 
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