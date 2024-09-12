https://ria.ru/20240912/neonatsisty-1972233623.html
В Красноярском крае арестовали участников неонацистской группировки
В Красноярском крае арестовали участников неонацистской группировки - РИА Новости, 12.09.2024
В Красноярском крае арестовали участников неонацистской группировки
Троих из восьми участников неонацистской группировки в Красноярском крае отправили под стражу на два месяца, арестованные – несовершеннолетние молодые люди,... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T10:38
2024-09-12T10:38
2024-09-12T10:39
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КРАСНОЯРСК, 12 сен – РИА Новости. Троих из восьми участников неонацистской группировки в Красноярском крае отправили под стражу на два месяца, арестованные – несовершеннолетние молодые люди, сообщили РИА Новости в Красноярском краевом суде. Восьмерых участников неонацистской группировки задержали во вторник, подозреваемым от 16 до 19 лет. Региональный главк СК РФ информировал, что в 2024 году двое жителей Красноярска создали экстремистское сообщество с целью совершения преступлений в отношении представителей социальной группы "антифашисты" и лиц нерусской национальности, аналогичную группу параллельно создали двое жителей Железногорска. Затем молодые люди объединились с целью подготовки преступлений экстремистской направленности в крае. "Только троих несовершеннолетних взяли под арест на два месяца. Про остальных информация не поступала", - сказал собеседник. Как сообщают в объединенной пресс-службе судов региона, суд по избранию меры пресечения состоялся в Железнодорожном суде Красноярска в среду, 11 сентября. Подростков заключили под стражу по 9 ноября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, красноярский край, россия, красноярский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Красноярский край, Россия, Красноярский краевой суд, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае арестовали участников неонацистской группировки
В Красноярске арестовали 3 несовершеннолетних участников группировки неонацистов