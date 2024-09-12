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В Красноярском крае арестовали участников неонацистской группировки - РИА Новости, 12.09.2024
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10:38 12.09.2024 (обновлено: 10:39 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/neonatsisty-1972233623.html
В Красноярском крае арестовали участников неонацистской группировки
В Красноярском крае арестовали участников неонацистской группировки - РИА Новости, 12.09.2024
В Красноярском крае арестовали участников неонацистской группировки
Троих из восьми участников неонацистской группировки в Красноярском крае отправили под стражу на два месяца, арестованные – несовершеннолетние молодые люди,... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T10:38
2024-09-12T10:39
происшествия
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красноярский краевой суд
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КРАСНОЯРСК, 12 сен – РИА Новости. Троих из восьми участников неонацистской группировки в Красноярском крае отправили под стражу на два месяца, арестованные – несовершеннолетние молодые люди, сообщили РИА Новости в Красноярском краевом суде. Восьмерых участников неонацистской группировки задержали во вторник, подозреваемым от 16 до 19 лет. Региональный главк СК РФ информировал, что в 2024 году двое жителей Красноярска создали экстремистское сообщество с целью совершения преступлений в отношении представителей социальной группы "антифашисты" и лиц нерусской национальности, аналогичную группу параллельно создали двое жителей Железногорска. Затем молодые люди объединились с целью подготовки преступлений экстремистской направленности в крае. "Только троих несовершеннолетних взяли под арест на два месяца. Про остальных информация не поступала", - сказал собеседник. Как сообщают в объединенной пресс-службе судов региона, суд по избранию меры пресечения состоялся в Железнодорожном суде Красноярска в среду, 11 сентября. Подростков заключили под стражу по 9 ноября.
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происшествия, красноярск, красноярский край, россия, красноярский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Красноярский край, Россия, Красноярский краевой суд, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае арестовали участников неонацистской группировки

В Красноярске арестовали 3 несовершеннолетних участников группировки неонацистов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 12 сен – РИА Новости. Троих из восьми участников неонацистской группировки в Красноярском крае отправили под стражу на два месяца, арестованные – несовершеннолетние молодые люди, сообщили РИА Новости в Красноярском краевом суде.
Восьмерых участников неонацистской группировки задержали во вторник, подозреваемым от 16 до 19 лет. Региональный главк СК РФ информировал, что в 2024 году двое жителей Красноярска создали экстремистское сообщество с целью совершения преступлений в отношении представителей социальной группы "антифашисты" и лиц нерусской национальности, аналогичную группу параллельно создали двое жителей Железногорска. Затем молодые люди объединились с целью подготовки преступлений экстремистской направленности в крае.
"Только троих несовершеннолетних взяли под арест на два месяца. Про остальных информация не поступала", - сказал собеседник.
Как сообщают в объединенной пресс-службе судов региона, суд по избранию меры пресечения состоялся в Железнодорожном суде Красноярска в среду, 11 сентября. Подростков заключили под стражу по 9 ноября.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
В России осудили семерых экстремистов из "Белой масти", сообщил источник
9 августа, 03:54
 
ПроисшествияКрасноярскКрасноярский крайРоссияКрасноярский краевой судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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