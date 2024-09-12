https://ria.ru/20240912/naemniki-1972376001.html

Колумбия потребовала прекратить вербовку граждан для участия в конфликтах

Колумбия потребовала прекратить вербовку граждан для участия в конфликтах - РИА Новости, 12.09.2024

Колумбия потребовала прекратить вербовку граждан для участия в конфликтах

Правительство Колумбии на фоне информации об участии граждан этой страны в конфликте на Украине потребовало по дипломатическим каналам прекратить вербовку... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T19:40

2024-09-12T19:40

2024-09-12T21:08

специальная военная операция на украине

в мире

колумбия

украина

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874506041_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_1cfe361af4d3f53a1d98a90d77080f88.jpg

МЕХИКО, 12 сен - РИА Новости. Правительство Колумбии на фоне информации об участии граждан этой страны в конфликте на Украине потребовало по дипломатическим каналам прекратить вербовку колумбийцев для участия в вооруженных конфликтах, сообщило министерство иностранных дел южноамериканской страны."(Колумбия) По дипломатическим каналам потребовала прекратить вербовку колумбийских граждан для участия в войнах за рубежом", - сказано в коммюнике на сайте МИД Колумбии.Правительство Колумбии, не уточнив адресатов этих требований, сообщило, что знает о трех своих гражданах, задержанных сейчас в России по подозрению в участии в боевых действиях на стороне Украины. Богота призвала РФ предоставить информацию об их состоянии и обеспечить консульский доступ.Вместе с тем в колумбийском МИД отметили, что на рассмотрение конгресса республики недавно были внесены законопроекты, утверждающие "Международную конвенцию против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников" 1989 года, к которой страна не присоединилась сразу, а также непосредственно запрещающие вербовку своих граждан.Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании колумбийцев Хосе Аарона Медины Аранды и Александера Анте по подозрению в участии в боевых действиях на стороне Украины против ВС РФ в качестве наемников. Во время обыска у задержанных нашли документы, которые подтверждают их незаконные действия, а также военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь". Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК России. По информации южноамериканских СМИ, колумбийцы были задержаны на пересадке в венесуэльском аэропорту и депортированы в Россию.В начале июня Минобороны России показало видео допроса пленного колумбийского наёмника Анхеля Карденаса Монтиллы, воевавшего на стороне ВСУ, который заявил, что его украинские кураторы обманом отправили его на линию соприкосновения, хотя обещали, что он будет охранять объект в тылу.По его словам, он приехал на Украину по объявлению в соцсети Tik-Tok, где приглашались наёмники для участия в боевых действий против РФ. Он получил только ускоренную "обычную подготовку на полигоне". Монтилла отметил, что такие иностранцы, как он, приезжают на Украину "как будто во сне", без чёткого понимания, куда они попали, поэтому командованию ВСУ просто их обмануть. Так, по его словам, ему не заплатили даже первую обещанную зарплату.В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наёмников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика.

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

https://ria.ru/20240912/naemnik-1972332758.html

колумбия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, колумбия, украина, россия, вооруженные силы украины