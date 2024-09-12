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Колумбия потребовала прекратить вербовку граждан для участия в конфликтах - РИА Новости, 12.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:40 12.09.2024 (обновлено: 21:08 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/naemniki-1972376001.html
Колумбия потребовала прекратить вербовку граждан для участия в конфликтах
Колумбия потребовала прекратить вербовку граждан для участия в конфликтах - РИА Новости, 12.09.2024
Колумбия потребовала прекратить вербовку граждан для участия в конфликтах
Правительство Колумбии на фоне информации об участии граждан этой страны в конфликте на Украине потребовало по дипломатическим каналам прекратить вербовку... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:40
2024-09-12T21:08
специальная военная операция на украине
в мире
колумбия
украина
россия
вооруженные силы украины
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МЕХИКО, 12 сен - РИА Новости. Правительство Колумбии на фоне информации об участии граждан этой страны в конфликте на Украине потребовало по дипломатическим каналам прекратить вербовку колумбийцев для участия в вооруженных конфликтах, сообщило министерство иностранных дел южноамериканской страны."(Колумбия) По дипломатическим каналам потребовала прекратить вербовку колумбийских граждан для участия в войнах за рубежом", - сказано в коммюнике на сайте МИД Колумбии.Правительство Колумбии, не уточнив адресатов этих требований, сообщило, что знает о трех своих гражданах, задержанных сейчас в России по подозрению в участии в боевых действиях на стороне Украины. Богота призвала РФ предоставить информацию об их состоянии и обеспечить консульский доступ.Вместе с тем в колумбийском МИД отметили, что на рассмотрение конгресса республики недавно были внесены законопроекты, утверждающие "Международную конвенцию против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников" 1989 года, к которой страна не присоединилась сразу, а также непосредственно запрещающие вербовку своих граждан.Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании колумбийцев Хосе Аарона Медины Аранды и Александера Анте по подозрению в участии в боевых действиях на стороне Украины против ВС РФ в качестве наемников. Во время обыска у задержанных нашли документы, которые подтверждают их незаконные действия, а также военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь". Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК России. По информации южноамериканских СМИ, колумбийцы были задержаны на пересадке в венесуэльском аэропорту и депортированы в Россию.В начале июня Минобороны России показало видео допроса пленного колумбийского наёмника Анхеля Карденаса Монтиллы, воевавшего на стороне ВСУ, который заявил, что его украинские кураторы обманом отправили его на линию соприкосновения, хотя обещали, что он будет охранять объект в тылу.По его словам, он приехал на Украину по объявлению в соцсети Tik-Tok, где приглашались наёмники для участия в боевых действий против РФ. Он получил только ускоренную "обычную подготовку на полигоне". Монтилла отметил, что такие иностранцы, как он, приезжают на Украину "как будто во сне", без чёткого понимания, куда они попали, поэтому командованию ВСУ просто их обмануть. Так, по его словам, ему не заплатили даже первую обещанную зарплату.В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наёмников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика.
https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html
https://ria.ru/20240912/naemnik-1972332758.html
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в мире, колумбия, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Колумбия, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Колумбия потребовала прекратить вербовку граждан для участия в конфликтах

Колумбия потребовала прекратить вербовку для участия в конфликте на Украине

© AP Photo / Fernando VergaraВид на центр Боготы, Колумбия
Вид на центр Боготы, Колумбия - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Fernando Vergara
Вид на центр Боготы, Колумбия. Архивное фото
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МЕХИКО, 12 сен - РИА Новости. Правительство Колумбии на фоне информации об участии граждан этой страны в конфликте на Украине потребовало по дипломатическим каналам прекратить вербовку колумбийцев для участия в вооруженных конфликтах, сообщило министерство иностранных дел южноамериканской страны.
"(Колумбия) По дипломатическим каналам потребовала прекратить вербовку колумбийских граждан для участия в войнах за рубежом", - сказано в коммюнике на сайте МИД Колумбии.
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Правительство Колумбии, не уточнив адресатов этих требований, сообщило, что знает о трех своих гражданах, задержанных сейчас в России по подозрению в участии в боевых действиях на стороне Украины. Богота призвала РФ предоставить информацию об их состоянии и обеспечить консульский доступ.
Вместе с тем в колумбийском МИД отметили, что на рассмотрение конгресса республики недавно были внесены законопроекты, утверждающие "Международную конвенцию против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников" 1989 года, к которой страна не присоединилась сразу, а также непосредственно запрещающие вербовку своих граждан.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании колумбийцев Хосе Аарона Медины Аранды и Александера Анте по подозрению в участии в боевых действиях на стороне Украины против ВС РФ в качестве наемников. Во время обыска у задержанных нашли документы, которые подтверждают их незаконные действия, а также военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь". Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК России. По информации южноамериканских СМИ, колумбийцы были задержаны на пересадке в венесуэльском аэропорту и депортированы в Россию.
В начале июня Минобороны России показало видео допроса пленного колумбийского наёмника Анхеля Карденаса Монтиллы, воевавшего на стороне ВСУ, который заявил, что его украинские кураторы обманом отправили его на линию соприкосновения, хотя обещали, что он будет охранять объект в тылу.
По его словам, он приехал на Украину по объявлению в соцсети Tik-Tok, где приглашались наёмники для участия в боевых действий против РФ. Он получил только ускоренную "обычную подготовку на полигоне". Монтилла отметил, что такие иностранцы, как он, приезжают на Украину "как будто во сне", без чёткого понимания, куда они попали, поэтому командованию ВСУ просто их обмануть. Так, по его словам, ему не заплатили даже первую обещанную зарплату.
В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наёмников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика.
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