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Колумбия запросила в МИД России и Венесуэлы данные о задержанных наемниках - РИА Новости, 12.09.2024
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19:19 12.09.2024 (обновлено: 20:50 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/naemniki-1972371320.html
Колумбия запросила в МИД России и Венесуэлы данные о задержанных наемниках
Колумбия запросила в МИД России и Венесуэлы данные о задержанных наемниках - РИА Новости, 12.09.2024
Колумбия запросила в МИД России и Венесуэлы данные о задержанных наемниках
Правительству Колумбии известно о трех случаях задержания в России граждан Колумбии, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины, в связи с РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:19
2024-09-12T20:50
в мире
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МЕХИКО, 12 сен — РИА Новости. Правительству Колумбии известно о трех случаях задержания в России граждан Колумбии, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины, в связи с этим в МИД РФ и Венесуэлы направлены ноты с просьбой предоставить информацию об их статусе, местоположении и состоянии, говорится в коммюнике колумбийского внешнеполитического ведомства."На данный момент МИДу известны три случая задержания в России колумбийцев, обвиненных в наемничестве за то, что они воевали на стороне Украины против ВС РФ. В связи с этим Колумбия направила дипломатические ноты в МИД России и Венесуэлы с просьбой предоставить информацию о правовом статусе, текущем местонахождении и состоянии здоровья колумбийских граждан", - сказано в сообщении на сайте ведомства.Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании колумбийцев Хосе Аарона Медины Аранды и Александера Анте по подозрению в участии в боевых действиях на стороне Украины против ВС РФ в качестве наемников. В южноамериканских изданиях сообщили, что колумбийцы были задержаны на пересадке в венесуэльском аэропорту и депортированы в Россию.Другой пленный колумбийский наемник Анхель Карденас был захвачен в плен во время боевых действий в зоне СВО. На видео его допроса, которое Минобороны России показало в начале июня, Карденас заявил, что его украинские кураторы обманом отправили его на линию соприкосновения, хотя обещали, что он будет охранять объект в тылу."В случае с Мигелем Анхелем Карденасом министерство иностранных дел поддерживает постоянный контакт с его женой, которой оказывается различная гуманитарная помощь. Что касается дел Александера Анте и Хосе Аарона Медины, в настоящее время у них есть государственный адвокат, о сопровождении было доведено до супруги г-на Медины. МИД ожидает получения разрешения от России на консульский визит в СИЗО", - сказано в сообщении МИД Колумбии.Внешнеполитическое ведомство отметило, что через свое посольство в Москве намерено внимательно следить за ходом уголовных процессов и прилагать усилия в рамках своих дипломатических и консульских полномочий для соблюдения основных прав этих граждан Колумбии.
https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html
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в мире, колумбия, венесуэла, россия, украина
В мире, Колумбия, Венесуэла, Россия, Украина
Колумбия запросила в МИД России и Венесуэлы данные о задержанных наемниках

Колумбия запросила в МИД РФ и Венесуэлы данные о трех задержанных наемниках

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
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МЕХИКО, 12 сен — РИА Новости. Правительству Колумбии известно о трех случаях задержания в России граждан Колумбии, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины, в связи с этим в МИД РФ и Венесуэлы направлены ноты с просьбой предоставить информацию об их статусе, местоположении и состоянии, говорится в коммюнике колумбийского внешнеполитического ведомства.
"На данный момент МИДу известны три случая задержания в России колумбийцев, обвиненных в наемничестве за то, что они воевали на стороне Украины против ВС РФ. В связи с этим Колумбия направила дипломатические ноты в МИД России и Венесуэлы с просьбой предоставить информацию о правовом статусе, текущем местонахождении и состоянии здоровья колумбийских граждан", - сказано в сообщении на сайте ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании колумбийцев Хосе Аарона Медины Аранды и Александера Анте по подозрению в участии в боевых действиях на стороне Украины против ВС РФ в качестве наемников. В южноамериканских изданиях сообщили, что колумбийцы были задержаны на пересадке в венесуэльском аэропорту и депортированы в Россию.
Другой пленный колумбийский наемник Анхель Карденас был захвачен в плен во время боевых действий в зоне СВО. На видео его допроса, которое Минобороны России показало в начале июня, Карденас заявил, что его украинские кураторы обманом отправили его на линию соприкосновения, хотя обещали, что он будет охранять объект в тылу.
"В случае с Мигелем Анхелем Карденасом министерство иностранных дел поддерживает постоянный контакт с его женой, которой оказывается различная гуманитарная помощь. Что касается дел Александера Анте и Хосе Аарона Медины, в настоящее время у них есть государственный адвокат, о сопровождении было доведено до супруги г-на Медины. МИД ожидает получения разрешения от России на консульский визит в СИЗО", - сказано в сообщении МИД Колумбии.
Внешнеполитическое ведомство отметило, что через свое посольство в Москве намерено внимательно следить за ходом уголовных процессов и прилагать усилия в рамках своих дипломатических и консульских полномочий для соблюдения основных прав этих граждан Колумбии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
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