https://ria.ru/20240912/naemniki-1972371320.html
Колумбия запросила в МИД России и Венесуэлы данные о задержанных наемниках
Колумбия запросила в МИД России и Венесуэлы данные о задержанных наемниках - РИА Новости, 12.09.2024
Колумбия запросила в МИД России и Венесуэлы данные о задержанных наемниках
Правительству Колумбии известно о трех случаях задержания в России граждан Колумбии, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины, в связи с РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:19
2024-09-12T19:19
2024-09-12T20:50
в мире
колумбия
венесуэла
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eafb3e676c793b11180ab5636e45056b.jpg
МЕХИКО, 12 сен — РИА Новости. Правительству Колумбии известно о трех случаях задержания в России граждан Колумбии, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины, в связи с этим в МИД РФ и Венесуэлы направлены ноты с просьбой предоставить информацию об их статусе, местоположении и состоянии, говорится в коммюнике колумбийского внешнеполитического ведомства."На данный момент МИДу известны три случая задержания в России колумбийцев, обвиненных в наемничестве за то, что они воевали на стороне Украины против ВС РФ. В связи с этим Колумбия направила дипломатические ноты в МИД России и Венесуэлы с просьбой предоставить информацию о правовом статусе, текущем местонахождении и состоянии здоровья колумбийских граждан", - сказано в сообщении на сайте ведомства.Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании колумбийцев Хосе Аарона Медины Аранды и Александера Анте по подозрению в участии в боевых действиях на стороне Украины против ВС РФ в качестве наемников. В южноамериканских изданиях сообщили, что колумбийцы были задержаны на пересадке в венесуэльском аэропорту и депортированы в Россию.Другой пленный колумбийский наемник Анхель Карденас был захвачен в плен во время боевых действий в зоне СВО. На видео его допроса, которое Минобороны России показало в начале июня, Карденас заявил, что его украинские кураторы обманом отправили его на линию соприкосновения, хотя обещали, что он будет охранять объект в тылу."В случае с Мигелем Анхелем Карденасом министерство иностранных дел поддерживает постоянный контакт с его женой, которой оказывается различная гуманитарная помощь. Что касается дел Александера Анте и Хосе Аарона Медины, в настоящее время у них есть государственный адвокат, о сопровождении было доведено до супруги г-на Медины. МИД ожидает получения разрешения от России на консульский визит в СИЗО", - сказано в сообщении МИД Колумбии.Внешнеполитическое ведомство отметило, что через свое посольство в Москве намерено внимательно следить за ходом уголовных процессов и прилагать усилия в рамках своих дипломатических и консульских полномочий для соблюдения основных прав этих граждан Колумбии.
https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html
https://ria.ru/20240805/ssha-1964025388.html
колумбия
венесуэла
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cec047d61d4eb9228c088223a935e2ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, колумбия, венесуэла, россия, украина
В мире, Колумбия, Венесуэла, Россия, Украина
Колумбия запросила в МИД России и Венесуэлы данные о задержанных наемниках
Колумбия запросила в МИД РФ и Венесуэлы данные о трех задержанных наемниках
МЕХИКО, 12 сен — РИА Новости. Правительству Колумбии известно о трех случаях задержания в России граждан Колумбии, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины, в связи с этим в МИД РФ и Венесуэлы направлены ноты с просьбой предоставить информацию об их статусе, местоположении и состоянии, говорится в коммюнике колумбийского внешнеполитического ведомства.
"На данный момент МИДу известны три случая задержания в России колумбийцев, обвиненных в наемничестве за то, что они воевали на стороне Украины против ВС РФ. В связи с этим Колумбия направила дипломатические ноты в МИД России и Венесуэлы с просьбой предоставить информацию о правовом статусе, текущем местонахождении и состоянии здоровья колумбийских граждан", - сказано в сообщении на сайте ведомства.
Ранее ЦОС ФСБ
сообщил о задержании колумбийцев Хосе Аарона Медины Аранды и Александера Анте по подозрению в участии в боевых действиях на стороне Украины против ВС РФ в качестве наемников. В южноамериканских изданиях сообщили, что колумбийцы были задержаны на пересадке в венесуэльском аэропорту и депортированы в Россию.
Другой пленный колумбийский наемник Анхель Карденас был захвачен в плен во время боевых действий в зоне СВО. На видео его допроса, которое Минобороны России показало в начале июня, Карденас заявил, что его украинские кураторы обманом отправили его на линию соприкосновения, хотя обещали, что он будет охранять объект в тылу.
"В случае с Мигелем Анхелем Карденасом министерство иностранных дел поддерживает постоянный контакт с его женой, которой оказывается различная гуманитарная помощь. Что касается дел Александера Анте и Хосе Аарона Медины, в настоящее время у них есть государственный адвокат, о сопровождении было доведено до супруги г-на Медины. МИД ожидает получения разрешения от России на консульский визит в СИЗО", - сказано в сообщении МИД Колумбии.
Внешнеполитическое ведомство отметило, что через свое посольство в Москве
намерено внимательно следить за ходом уголовных процессов и прилагать усилия в рамках своих дипломатических и консульских полномочий для соблюдения основных прав этих граждан Колумбии.