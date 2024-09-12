https://ria.ru/20240912/muzhchina-1972297950.html

В Ростовской области мужчина ударил ребенка, потрогавшего мотоцикл

В Ростовской области мужчина ударил ребенка, потрогавшего мотоцикл - РИА Новости, 12.09.2024

В Ростовской области мужчина ударил ребенка, потрогавшего мотоцикл

Полицейские устанавливают личность мужчины, ударившего ребенка на улице в городе Аксае Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T14:33

2024-09-12T14:33

2024-09-12T14:33

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аксай

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сен - РИА Новости. Полицейские устанавливают личность мужчины, ударившего ребенка на улице в городе Аксае Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по региону. Ранее в новостном паблике "Ростов Главный" в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором ребенок на улице трогает припаркованный мотоцикл, после чего к нему подходит мужчина и бьет его рукой по голове. В посте со ссылкой на организатора секции по хоккею для детей с инвалидностью уточняется, что инцидент произошел в Аксае, и у ребенка на видео инвалидность. По данным областного главка МВД, в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка на улице Шолохова. "Опросив участников событий и очевидцев, сотрудники полиции установили, что неизвестный гражданин ударил несовершеннолетнего, от его матери правоохранителями принято заявление", - сказал представитель ведомства. Он отметил, что к моменту прибытия полиции мужчина покинул место происшествия. "В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента, личность участника конфликта и степень тяжести вреда, нанесенного здоровью пострадавшего несовершеннолетнего", - добавил он.

https://ria.ru/20240529/zaderzhanie-1949240118.html

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происшествия, аксай, ростовская область, россия