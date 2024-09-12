https://ria.ru/20240912/moskva-1972336058.html

В Москве осудили мужчину, который восемь лет развращал падчерицу

В Москве осудили мужчину, который восемь лет развращал падчерицу - РИА Новости, 12.09.2024

В Москве осудили мужчину, который восемь лет развращал падчерицу

Мужчина, который почти восемь лет совершал надругательства и развращал несовершеннолетнюю падчерицу в Москве, осужден на 24 года, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T16:57

2024-09-12T16:57

2024-09-12T16:57

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Мужчина, который почти восемь лет совершал надругательства и развращал несовершеннолетнюю падчерицу в Москве, осужден на 24 года, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 45-летнего жителя столицы... Приговором Савеловского районного суда города Москвы ему назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Он признан виновным в совершении шести эпизодов, предусмотренных статьей о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней, и одного эпизода, предусмотренного статьей о развратных действиях. Установлено, что с июля 2014 по март 2022 года обвиняемый, находясь на съемных квартирах в Москве, систематически совершал надругательства и развращал свою несовершеннолетнюю падчерицу. Девочка в силу возраста и под угрозой насилия долгое время не рассказывала о происходящем матери. Отмечается, что на допросе обвиняемый вину не признал, однако собранные доказательства в совокупности с результатами экспертиз и показаний свидетелей оказались достаточными для направления дела в суд и его рассмотрения.

https://ria.ru/20240903/moskva-1970313184.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)