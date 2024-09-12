https://ria.ru/20240912/moskva-1972336058.html
В Москве осудили мужчину, который восемь лет развращал падчерицу
В Москве осудили мужчину, который восемь лет развращал падчерицу - РИА Новости, 12.09.2024
В Москве осудили мужчину, который восемь лет развращал падчерицу
Мужчина, который почти восемь лет совершал надругательства и развращал несовершеннолетнюю падчерицу в Москве, осужден на 24 года, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T16:57
2024-09-12T16:57
2024-09-12T16:57
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935985674_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_50d2dfb7cf725542d2428b248d886fef.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Мужчина, который почти восемь лет совершал надругательства и развращал несовершеннолетнюю падчерицу в Москве, осужден на 24 года, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 45-летнего жителя столицы... Приговором Савеловского районного суда города Москвы ему назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Он признан виновным в совершении шести эпизодов, предусмотренных статьей о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней, и одного эпизода, предусмотренного статьей о развратных действиях. Установлено, что с июля 2014 по март 2022 года обвиняемый, находясь на съемных квартирах в Москве, систематически совершал надругательства и развращал свою несовершеннолетнюю падчерицу. Девочка в силу возраста и под угрозой насилия долгое время не рассказывала о происходящем матери. Отмечается, что на допросе обвиняемый вину не признал, однако собранные доказательства в совокупности с результатами экспертиз и показаний свидетелей оказались достаточными для направления дела в суд и его рассмотрения.
https://ria.ru/20240903/moskva-1970313184.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935985674_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_9b049fde7520d3b185b26c6dd484ec8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве осудили мужчину, который восемь лет развращал падчерицу
Житель Москвы, восемь лет развращавший падчерицу, получил 24 года колонии
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.
Мужчина, который почти восемь лет совершал надругательства и развращал несовершеннолетнюю падчерицу в Москве, осужден на 24 года, сообщается в Telegram-канале
столичного главка СК России.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 45-летнего жителя столицы... Приговором Савеловского районного суда города Москвы ему назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Он признан виновным в совершении шести эпизодов, предусмотренных статьей о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней, и одного эпизода, предусмотренного статьей о развратных действиях.
Установлено, что с июля 2014 по март 2022 года обвиняемый, находясь на съемных квартирах в Москве, систематически совершал надругательства и развращал свою несовершеннолетнюю падчерицу. Девочка в силу возраста и под угрозой насилия долгое время не рассказывала о происходящем матери.
Отмечается, что на допросе обвиняемый вину не признал, однако собранные доказательства в совокупности с результатами экспертиз и показаний свидетелей оказались достаточными для направления дела в суд и его рассмотрения.