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В Москве осудили мужчину, который восемь лет развращал падчерицу - РИА Новости, 12.09.2024
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16:57 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/moskva-1972336058.html
В Москве осудили мужчину, который восемь лет развращал падчерицу
В Москве осудили мужчину, который восемь лет развращал падчерицу - РИА Новости, 12.09.2024
В Москве осудили мужчину, который восемь лет развращал падчерицу
Мужчина, который почти восемь лет совершал надругательства и развращал несовершеннолетнюю падчерицу в Москве, осужден на 24 года, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T16:57
2024-09-12T16:57
происшествия
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россия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Мужчина, который почти восемь лет совершал надругательства и развращал несовершеннолетнюю падчерицу в Москве, осужден на 24 года, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 45-летнего жителя столицы... Приговором Савеловского районного суда города Москвы ему назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Он признан виновным в совершении шести эпизодов, предусмотренных статьей о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней, и одного эпизода, предусмотренного статьей о развратных действиях. Установлено, что с июля 2014 по март 2022 года обвиняемый, находясь на съемных квартирах в Москве, систематически совершал надругательства и развращал свою несовершеннолетнюю падчерицу. Девочка в силу возраста и под угрозой насилия долгое время не рассказывала о происходящем матери. Отмечается, что на допросе обвиняемый вину не признал, однако собранные доказательства в совокупности с результатами экспертиз и показаний свидетелей оказались достаточными для направления дела в суд и его рассмотрения.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве осудили мужчину, который восемь лет развращал падчерицу

Житель Москвы, восемь лет развращавший падчерицу, получил 24 года колонии

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Мужчина, который почти восемь лет совершал надругательства и развращал несовершеннолетнюю падчерицу в Москве, осужден на 24 года, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 45-летнего жителя столицы... Приговором Савеловского районного суда города Москвы ему назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Он признан виновным в совершении шести эпизодов, предусмотренных статьей о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней, и одного эпизода, предусмотренного статьей о развратных действиях.
Установлено, что с июля 2014 по март 2022 года обвиняемый, находясь на съемных квартирах в Москве, систематически совершал надругательства и развращал свою несовершеннолетнюю падчерицу. Девочка в силу возраста и под угрозой насилия долгое время не рассказывала о происходящем матери.
Отмечается, что на допросе обвиняемый вину не признал, однако собранные доказательства в совокупности с результатами экспертиз и показаний свидетелей оказались достаточными для направления дела в суд и его рассмотрения.
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