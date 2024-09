https://ria.ru/20240912/moskva-1972279484.html

У посольства США в Москве установили стенд с фото блогера Гонсало Лиры

У посольства США в Москве установили стенд с фотографией американского блогера Гонсало Лиры, погибшего в украинской тюрьме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.09.2024

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. У посольства США в Москве установили стенд с фотографией американского блогера Гонсало Лиры, погибшего в украинской тюрьме, передает корреспондент РИА Новости. Над изображением размещена фраза на двух языках: "International day of Journalist Solidarity. Международный день солидарности журналистов". На левой части плаката — "Free speech is a threat to american democracy. Свобода слова —это угроза американской демократии". Снизу красным шрифтом написаны имя и фамилия блогера, даты рождения и смерти, а также подпись "в память".В январе журналист Такер Карлсон со ссылкой на Гонсало Лиру — старшего заявил, что его сын умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, куда попал за "преступление, связанное с критикой правительств Зеленского и Байдена". Позднее Госдеп подтвердил смерть блогера.В октябре 2023-го он заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, которую его отец предоставил порталу Grayzone. Администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов информацию о болезни блогера. Несмотря на обращения в посольство США в Киеве, диппредставительство не приложило никаких усилий, чтобы вмешаться в ситуацию, рассказал тогда Лира-старший.По данным из открытых источников, Гонсало Анхель Кинтилио Лира Лопес — уроженец США, имел гражданство Чили. В роликах в соцсетях он критиковал НАТО, администрацию Байдена, а также Зеленского.

