https://ria.ru/20240912/moskva-1972268401.html
Московские промышленники нашли новых партнеров в Белоруссии
Московские промышленники нашли новых партнеров в Белоруссии - РИА Новости, 12.09.2024
Московские промышленники нашли новых партнеров в Белоруссии
Десять московских экспортно ориентированных компаний промышленного сектора представили свою продукцию зарубежным контрагентам в ходе бизнес-миссии в Республике... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T13:00
2024-09-12T13:00
2024-09-12T13:08
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
белоруссия
москва
минск
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Десять московских экспортно ориентированных компаний промышленного сектора представили свою продукцию зарубежным контрагентам в ходе бизнес-миссии в Республике Беларусь, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Десять московских производителей медицинского, промышленного, сельскохозяйственного, учебного оборудования, а также досмотровых систем и продуктов питания провели более 120 встреч с контрагентами из Республики Беларусь и готовятся заключить экспортные контракты", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что информационно-консультационную и организационную поддержку в вопросах торгово-экономического сотрудничества с зарубежными партнерами московским промышленникам оказывает центр "Моспром".Так, кооперационный проект разработки и внедрения новых технологий в области медицинского обслуживания позволит оснастить медицинские учреждения Белоруссии лазерными офтальмологическими аппаратами московского производства. При проведении модернизации белорусских промышленных предприятий могут быть использованы гальваническое оборудование и 3D-принтеры, которые выпускают столичными заводами. Совместные проекты в области строительства открывают новые возможности применения демонтажных роботов от московского производителя.В свою очередь, директор компании "Деморобот" Наиль Салеев отметил, что компания впервые приняла участие в бизнес-миссии, организованной центром "Моспром". Поездка в Белоруссию была насыщенной: в рамках мероприятия состоялись встречи с потенциальными заказчиками продукции, в том числе в Минске и с выездом в другие города.Он отметил, что демонтажные роботы AZARRUS заинтересовали потенциальных клиентов, о чем свидетельствуют скорый отклик и приглашения к участию в тендерах, а также ответный визит представителей одной из компаний в Москву на площадку ООО "Деморобот". По его мнению, эти мероприятия способствуют скорейшему выходу на экспорт. После возвращения из Белоруссии было принято решение об участии до конца 2024 года еще в двух предстоящих бизнес-миссиях, которые организует центр "Моспром".С 2022 года столичные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ, в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки.Также по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" работает цифровая платформа "Мой экспорт". Здесь предпринимателям предоставляют поддержку, можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.
https://ria.ru/20240912/moskva-1972244101.html
https://ria.ru/20240912/moskva-1972236435.html
белоруссия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, москва, минск, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Белоруссия, Москва, Минск, Анатолий Гарбузов
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Десять московских экспортно ориентированных компаний промышленного сектора представили свою продукцию зарубежным контрагентам в ходе бизнес-миссии в Республике Беларусь, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Десять московских производителей медицинского, промышленного, сельскохозяйственного, учебного оборудования, а также досмотровых систем и продуктов питания провели более 120 встреч с контрагентами из Республики Беларусь и готовятся заключить экспортные контракты", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Он отметил, что информационно-консультационную и организационную поддержку в вопросах торгово-экономического сотрудничества с зарубежными партнерами московским промышленникам оказывает центр "Моспром".
Так, кооперационный проект разработки и внедрения новых технологий в области медицинского обслуживания позволит оснастить медицинские учреждения Белоруссии лазерными офтальмологическими аппаратами московского производства. При проведении модернизации белорусских промышленных предприятий могут быть использованы гальваническое оборудование и 3D-принтеры, которые выпускают столичными заводами. Совместные проекты в области строительства открывают новые возможности применения демонтажных роботов от московского производителя.
В свою очередь, директор компании "Деморобот" Наиль Салеев отметил, что компания впервые приняла участие в бизнес-миссии, организованной центром "Моспром". Поездка в Белоруссию была насыщенной: в рамках мероприятия состоялись встречи с потенциальными заказчиками продукции, в том числе в Минске
и с выездом в другие города.
Он отметил, что демонтажные роботы AZARRUS заинтересовали потенциальных клиентов, о чем свидетельствуют скорый отклик и приглашения к участию в тендерах, а также ответный визит представителей одной из компаний в Москву на площадку ООО "Деморобот". По его мнению, эти мероприятия способствуют скорейшему выходу на экспорт. После возвращения из Белоруссии было принято решение об участии до конца 2024 года еще в двух предстоящих бизнес-миссиях, которые организует центр "Моспром".
С 2022 года столичные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки
, Африки
, Ближнего Востока
, Юго-Восточной Азии
и стран СНГ
, в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки.
Также по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" работает цифровая платформа "Мой экспорт". Здесь предпринимателям предоставляют поддержку, можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.