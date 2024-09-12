https://ria.ru/20240912/moskva-1972268401.html

Московские промышленники нашли новых партнеров в Белоруссии

Московские промышленники нашли новых партнеров в Белоруссии - РИА Новости, 12.09.2024

Московские промышленники нашли новых партнеров в Белоруссии

Десять московских экспортно ориентированных компаний промышленного сектора представили свою продукцию зарубежным контрагентам в ходе бизнес-миссии в Республике... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T13:00

2024-09-12T13:00

2024-09-12T13:08

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

белоруссия

москва

минск

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Десять московских экспортно ориентированных компаний промышленного сектора представили свою продукцию зарубежным контрагентам в ходе бизнес-миссии в Республике Беларусь, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Десять московских производителей медицинского, промышленного, сельскохозяйственного, учебного оборудования, а также досмотровых систем и продуктов питания провели более 120 встреч с контрагентами из Республики Беларусь и готовятся заключить экспортные контракты", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что информационно-консультационную и организационную поддержку в вопросах торгово-экономического сотрудничества с зарубежными партнерами московским промышленникам оказывает центр "Моспром".Так, кооперационный проект разработки и внедрения новых технологий в области медицинского обслуживания позволит оснастить медицинские учреждения Белоруссии лазерными офтальмологическими аппаратами московского производства. При проведении модернизации белорусских промышленных предприятий могут быть использованы гальваническое оборудование и 3D-принтеры, которые выпускают столичными заводами. Совместные проекты в области строительства открывают новые возможности применения демонтажных роботов от московского производителя.В свою очередь, директор компании "Деморобот" Наиль Салеев отметил, что компания впервые приняла участие в бизнес-миссии, организованной центром "Моспром". Поездка в Белоруссию была насыщенной: в рамках мероприятия состоялись встречи с потенциальными заказчиками продукции, в том числе в Минске и с выездом в другие города.Он отметил, что демонтажные роботы AZARRUS заинтересовали потенциальных клиентов, о чем свидетельствуют скорый отклик и приглашения к участию в тендерах, а также ответный визит представителей одной из компаний в Москву на площадку ООО "Деморобот". По его мнению, эти мероприятия способствуют скорейшему выходу на экспорт. После возвращения из Белоруссии было принято решение об участии до конца 2024 года еще в двух предстоящих бизнес-миссиях, которые организует центр "Моспром".С 2022 года столичные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ, в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки.Также по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" работает цифровая платформа "Мой экспорт". Здесь предпринимателям предоставляют поддержку, можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.

https://ria.ru/20240912/moskva-1972244101.html

https://ria.ru/20240912/moskva-1972236435.html

белоруссия

москва

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, москва, минск, анатолий гарбузов